Беринчик вышел в ринг в образе шахтера и победил в главном бою турнира. Видео

Украинский боксер Денис Беринчик (19-2, 9 КО) одержал победу над соотечественником Боваром Ханаковым на турнире ARENA 2 в Киеве. Главный поединок вечера состоялся 22 ноября во Дворце спорта и завершился единогласным решением судей в пользу бывшего чемпиона мира.

Беринчик победил Ханакова. Источник: Кадр из видео

Перед боем Беринчик устроил традиционное шоу для зрителей. На этот раз 38-летний боксер появился перед публикой в образе шахтера.

Поединок проходил по правилам бокса, однако вместо привычного ринга спортсмены выступали в октагоне и использовали перчатки для ММА. Противостояние было рассчитано на пять раундов по три минуты.

С первых минут Беринчик захватил инициативу и действовал первым номером. Денис контролировал центр площадки и чаще атаковал соперника.

Беринчик контролировал центр площадки. Источник: Кадр из видео

В четвертом раунде бывшему чемпиону удалось серьезно потрясти Ханакова. Сначала он точно пробил апперкотом, а затем добавил правый прямой. Однако завершить поединок досрочно Беринчику не удалось.

В заключительной трехминутке боксеры обменивались ударами на встречных курсах. После окончания боя судьи единогласно признали победителем Беринчика.

Таким образом, украинец вернулся на победный путь после двух поражений подряд. До встречи с Ханаковым он уступил американцу Кейшону Дэвису и Сэму Ноуксу.

Беринчик с флагом Украины. Источник: K2 Promotions Ukraine

После поединка Беринчик также допустил, что встреча с Ханаковым может стать последней в его профессиональной карьере.

Беринчик победил Ханакова. Источник: instagram.com/arena.championship/

Напомним, в мае 2024 года Денис Беринчик добился крупнейшего успеха в профессиональном боксе. В американском Сан-Диего он победил мексиканца Эмануэля Наваррете раздельным решением судей и завоевал чемпионский пояс WBO в легком весе.