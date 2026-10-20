"Родина там, где задница в тепле". Плющенко затравили россияне за его "азербайджанский патриотизм"
Пропутинский фигурист получи...
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не собирается покидать Россию, несмотря на переход его сына Александра в сборную Азербайджана. Высказывание фигуриста о том, что он считает себя "человеком мира", вызвало критику со стороны российских болельщиков, которые напомнили ему о прежних заявлениях в поддержку страны и осуждении спортсменов, сменивших спортивное гражданство.
Александр Плющенко.
Источник: РБК
В мае Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана. По словам его отца, интерес к сотрудничеству проявляли и другие государства, однако договориться удалось с азербайджанской стороной.
"Мы давно дружим с Эмином Агаларовым, который организовал теплый прием в Азербайджане. Со стороны руководителей этой страны было большое желание сотрудничать", – рассказал Плющенко в интервью "РИА Новости".
Плющенко с сыном.
Источник: РБК
Он также сообщил, что проводит шоу в Баку и занимается строительством интернациональной академии фигурного катания. При этом спортсмен подчеркнул, что не планирует менять место жительства.
"Считаю себя человеком мира, и к этому нужно нормально относиться. А живу в России и никуда уезжать не собираюсь, как и мой сын", – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Александр Плющенко.
Источник: ТАСС
В комментариях пользователи из РФ набросились на фигуриста.
Один из комментаторов напомнил о высказываниях спортсмена по поводу российских фигуристов, которые соглашались выступать на международных соревнованиях при условии дистанцирования от "специальной военной операции".
"Ему можно быть человеком мира, а другим нельзя было. Понятно", – написал пользователь.
Комментарии.
Источник: sports.ru
Другой комментатор назвал Плющенко "ренегатом". Еще один участник обсуждения напомнил, что фигурист ранее критиковал спортсменов, готовых принять условия Международного олимпийского комитета ради участия в Олимпийских играх.
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Отдельные пользователи связали переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана с возможностями для продолжения спортивной карьеры. Они также обратили внимание на планы фигуриста развивать бизнес за пределами России.
"Родина там, где задница в тепле", – написал один из юзеров. Другие россияне высмеяли слова Плющенко о "человеке мира". Они предположили, что фигурист выбирает те возможности, которые считает для себя наиболее выгодными.
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
В комментариях также вспомнили о грантах, которые Плющенко получает в России на свои проекты. Некоторые пользователи предложили ему искать финансирование за рубежом, раз он называет себя человеком мира.
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Кроме того, болельщики напомнили, что раньше фигурист критиковал российских спортсменов за смену спортивного гражданства и выступал с патриотическими заявлениями. Теперь, когда его собственный сын перешел в сборную Азербайджана, пользователи обвинили Плющенко в двойных стандартах.
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Комментарии.
Источник: sports.ru
Как сообщал OBOZ.UA, Евгений Плющенко, который входит в Putin Team, неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.
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Источник: sports.ru