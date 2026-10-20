"Родина там, где задница в тепле". Плющенко затравили россияне за его "азербайджанский патриотизм"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не собирается покидать Россию, несмотря на переход его сына Александра в сборную Азербайджана. Высказывание фигуриста о том, что он считает себя "человеком мира", вызвало критику со стороны российских болельщиков, которые напомнили ему о прежних заявлениях в поддержку страны и осуждении спортсменов, сменивших спортивное гражданство.

Александр Плющенко. Источник: РБК

В мае Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана. По словам его отца, интерес к сотрудничеству проявляли и другие государства, однако договориться удалось с азербайджанской стороной.

"Мы давно дружим с Эмином Агаларовым, который организовал теплый прием в Азербайджане. Со стороны руководителей этой страны было большое желание сотрудничать", – рассказал Плющенко в интервью "РИА Новости".

Плющенко с сыном. Источник: РБК

Он также сообщил, что проводит шоу в Баку и занимается строительством интернациональной академии фигурного катания. При этом спортсмен подчеркнул, что не планирует менять место жительства.

"Считаю себя человеком мира, и к этому нужно нормально относиться. А живу в России и никуда уезжать не собираюсь, как и мой сын", – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Александр Плющенко. Источник: ТАСС

В комментариях пользователи из РФ набросились на фигуриста.

Один из комментаторов напомнил о высказываниях спортсмена по поводу российских фигуристов, которые соглашались выступать на международных соревнованиях при условии дистанцирования от "специальной военной операции".

"Ему можно быть человеком мира, а другим нельзя было. Понятно", – написал пользователь.

Комментарии. Источник: sports.ru

Другой комментатор назвал Плющенко "ренегатом". Еще один участник обсуждения напомнил, что фигурист ранее критиковал спортсменов, готовых принять условия Международного олимпийского комитета ради участия в Олимпийских играх.

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Отдельные пользователи связали переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана с возможностями для продолжения спортивной карьеры. Они также обратили внимание на планы фигуриста развивать бизнес за пределами России.

"Родина там, где задница в тепле", – написал один из юзеров. Другие россияне высмеяли слова Плющенко о "человеке мира". Они предположили, что фигурист выбирает те возможности, которые считает для себя наиболее выгодными.

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

В комментариях также вспомнили о грантах, которые Плющенко получает в России на свои проекты. Некоторые пользователи предложили ему искать финансирование за рубежом, раз он называет себя человеком мира.

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Кроме того, болельщики напомнили, что раньше фигурист критиковал российских спортсменов за смену спортивного гражданства и выступал с патриотическими заявлениями. Теперь, когда его собственный сын перешел в сборную Азербайджана, пользователи обвинили Плющенко в двойных стандартах.

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Комментарии. Источник: sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA, Евгений Плющенко, который входит в Putin Team, неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.