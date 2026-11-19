Андрей Шевченко ответил на обвинения по сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал заявления Михаила Мудрика, который обвинил УАФ и сборную Украины по футболу в том, что он попался на допинге. Глава организации назвал обвинения футболиста безосновательными и рассказал о предложениях его представителей после отстранения из-за положительной допинг-пробы.

Шевченко подчеркнул, что слова Мудрика считает клеветой в адрес сотрудников ассоциации.

"Хочу выразить свою позицию относительно обвинений Михаила Мудрика. Прозвучали громкие заявления об УАФ, сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально делают свою работу", – заявил президент УАФ в инетервью Tribuna.com.

Андрей Шевченко

Также Шевченко рассказал, что после отстранения футболиста его представители неоднократно обращались к ассоциации с предложением найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе Мудрика.

Михаил Мудрик. Источник: Кадр из видео

По словам главы УАФ, организация отказалась от такого предложения, поскольку оно противоречило принципам ее работы.

"Обвинения со стороны представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многочисленных исследований и проверок. Расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией это подтверждают", – добавил Шевченко.