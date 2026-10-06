Абсурд дня: Украина в рейтинге ФИФА пропустила вперед Россию, которая 5 лет отстранена от международных турниров

Сборная Украины опустилась сразу на три строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам первого международного окна в Лиге наций. Подопечные Андреа Мальдеры в четырех стартовых матчах добыли лишь четыре очка, потерпев два номинально домашних поражения подряд от Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2).

На официальном сайте ФИФА 6 октября был обнародован обновленный рейтинг лучших сборных планеты. Украинская национальная команда опустилась на 36-ю строчку. В активе "сине-желтых" 1535,27 очков благодаря победе в первой игре Лиги наций в Будапеште и ничьей в Тбилиси.

Болельщики сборной Украины

Игроки сборной Украины. Источник: УАФ

При этом сложилась абсурдная ситуация, когда наша национальная команда расположилась вслед за Россией, которая с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. Представители страны-агрессорки опередили украинцев на 1,88 балла.

Отметим, что после поражения от венгров подопечные Мальдеры опустились на третье место в группе 2 дивизиона В Лиги наций. Следующий матч "сине-желтые" проведут в Белфасте с лидерами из Северной Ирландии 14 ноября.

Украина в рейтинге ФИФА. Источник: ФИФА

Андреа Мальдера

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный динамовец Йожеф Сабо признался, что больше не будет смотреть матчи сборной Украины.