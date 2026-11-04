51 красная карточка. В Бразилии состоялся самый невероятный матч в истории футбола. Видео

В Бразилии полуфинал второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди футболистов до 20 лет завершился массовой дракой, в которой участвовали игроки, тренеры и представители клубов. Главный арбитр показал 51 красную карточку, установив новый мировой рекорд по количеству удалений в одной встрече.

На поле стадиона "Парке ду Сабия" в Уберландии встречались местная команда "Уберландия" и "Маморе". Гости вели со счетом 3:1, когда игра вышла из-под контроля.

Матч вышел из под контроля

По данным протокола, массовая потасовка началась после третьего гола "Маморе". Дэвид Фернандес Биттенкурт отличился и во время празднования мяча направился к скамейке запасных соперника, сопровождая свои действия провокационными жестами и оскорблениями.

Футболисты устроили драку. Источник: Кадр из видео улучшен с помощью ИИ

В ответ футболисты "Уберландии" вступили в конфликт с игроками гостей. Вскоре драка охватила практически обе команды. Футболисты и представители тренерских штабов обменивались ударами руками и ногами, а также бросали друг в друга стулья и медицинские носилки. Для восстановления порядка на стадион вызвали военную полицию. По информации бразильских изданий, беспорядки продолжались около 40 минут.

В протоколе арбитра Фернанду Модесто оказались записи о 51 удалении: 43 футболиста и восемь представителей тренерских штабов. Еще два руководителя "Уберландии" получили красные карточки за оскорбления и угрозы в адрес судьи. Поэтому некоторые медиа сообщают о 53 удаленных участниках матча.

По распределению удалений среди футболистов и представителей тренерских штабов 22 красные карточки получил "Уберландия", еще 29 достались "Маморе". Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1, после чего арбитр зафиксировал массовые удаления в официальном протоколе.

Прежнее достижение составляло 36 красных карточек. Оно было зафиксировано 27 февраля 2011 года в матче пятого дивизиона чемпионата Аргентины между "Атлетико Клайполе" и "Викториано Аренас".