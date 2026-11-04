19-летнего футболиста сборной Украины поставили на ворота в матче против "Арсенала" в Лиге чемпионов. Видео

Украинский голкипер Назар Домчак впервые в карьере сыграет в Лиге чемпионов. Тренерский штаб пражской "Славии" включил футболиста молодежной сборной Украины в стартовый состав на домашний матч 4-го тура общего этапа турнира против лондонского "Арсенала".

Стартовый состав Славии. Источник: ФК Славия

19-летний уроженец Стрыя (Львовская область) займет место в воротах чешского клуба с первых минут. Для Домчака это дебют на главном клубном турнире Европы. Ранее он провел три матча за вторую команду "Славии", а также выступал за основную команду в чемпионате Чехии и национальном Кубке.

В стартовый состав украинец попал после проблем со здоровьем у основного голкипера команды Якуба Марковича. По информации журналиста Игоря Бурбаса, именно травма чешского вратаря открыла Домчаку возможность сыграть против английского гранда.

Назар Домчак. Источник: ФК Славия

Напомним, летом 2026 года "Славия" выкупила 19-летнего футболиста у львовских "Карпат". В нынешнем сезоне Домчак уже получил четыре возможности сыграть за первую команду пражского клуба во всех турнирах.

Назар Домчак и Пржемысл Ковар. Источник: ФК Славия

Матч "Славия" – "Арсенал" состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на MEGOGO.