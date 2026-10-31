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Появился прогноз на бой Александр Усик – Майк Тайсон

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
324
Появился прогноз на бой Александр Усик – Майк Тайсон
Эксперт обратил внимание на скорость передвижения украинца,

Ведущий спортивного шоу на talkSPORT Саймон Джордан сравнил возможности Александра Усика и Майка Тайсона, оценив перспективы украинца в гипотетическом противостоянии с легендарным американцем. По мнению журналиста, даже действующий чемпион мира в супертяжелом весе мог бы столкнуться с серьезными проблемами в поединке с Тайсоном в лучшие годы его карьеры.

Джордан считает, что молодой Майк Тайсон превосходил бы практически всех представителей современного супертяжелого дивизиона. В частности, он назвал Даниэля Дюбуа, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, отметив, что бывший абсолютный чемпион мира мог бы справиться с ними без особых затруднений.

Единственным боксером, который, по мнению ведущего, мог бы создать Тайсону дополнительные сложности, стал Усик. Джордан обратил внимание на скорость передвижения украинца, его маневренность и способность быстро сокращать дистанцию.

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Однако даже эти качества не убедили журналиста в том, что Усик смог бы победить американца.

"Он прошел бы через нынешнее поколение супертяжеловесов как нож сквозь масло. Единственным, кто потенциально мог бы доставить ему больше проблем, чем Дюбуа, Джошуа или Фьюри, был бы Усик благодаря своим передвижениям", – заявил Джордан.

При этом ведущий подчеркнул, что физические возможности молодого Тайсона были на совершенно другом уровне. Он напомнил, что американец выступал в профессиональном боксе уже в 19-20 лет и в начале карьеры демонстрировал выдающуюся скорость, взрывную силу и умение мгновенно сокращать дистанцию перед нанесением удара.

"Когда возвращаешься к записям боев молодого Майка, которому было 19, 20, 21 или 22 года, сравнения просто нет. Физические возможности Усика не позволили бы ему конкурировать с ним", – добавил Джордан.

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