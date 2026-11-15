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Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
459
Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба
Регулярные обстрелы привели территорию в запустение

Telegram-канал "Старый Днепр" выложил кадры с учебно-тренировочной базы "Днепра" в Приднепровске. Сама съемка была сделана летом, но в сеть попала лишь недавно.

Спортивный комплекс, который еще несколько лет назад считался одним из лучших в Восточной Европе, сейчас находится в запущенном состоянии: футбольные поля заросли травой, инфраструктура разрушается, а на территории остались разбитые автомобили.

Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

На опубликованном видео видны заросшие футбольные газоны, по которым раньше тренировались футболисты "Днепра" и игроки сборной Украины. Высокая трава и кустарники захватили не только спортивные площадки, но и прилегающую территорию. Асфальтовые дорожки и тротуарная плитка постепенно разрушаются, сквозь покрытие пробивается растительность.

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Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

В неудовлетворительном состоянии находятся и другие объекты комплекса. Ограждения футбольных полей проржавели, отдельные участки сеток покосились, скамейки запасных и зоны отдыха постепенно зарастают кустарниками.  

Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

База неоднократно подвергалась российским атакам. В апреле и декабре 2024 года по территории комплекса наносились удары беспилотниками и ракетами. В результате были повреждены фасады зданий, крытый футбольный манеж и оконные конструкции.

Появилось видео, во что россияне превратили базу легендарного украинского футбольного клуба

База ФК "Днепра". Источник: Кадр из видео

Учебно-тренировочный комплекс в Приднепровске построили в 1971 году. Масштабная реконструкция состоялась в 2010-м. Инфраструктура включала семь открытых футбольных полей, крытый манеж, бассейн, медико-восстановительный центр и жилые корпуса.

После прекращения существования классического ФК "Днепр" на базе продолжал готовиться к матчам СК "Днепр-1". Однако в 2024 году этот клуб снялся с соревнований, после чего спортивная жизнь комплекса фактически остановилась.

В 2025–2026 годах "ПриватБанк" неоднократно пытался продать учебно-тренировочную базу вместе со стадионом "Днепр-Арена". Объекты выставлялись на открытые торги, причем стартовую стоимость постепенно снижали из-за отсутствия покупателей.

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