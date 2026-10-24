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Предателя Украины брутально нокаутировал непобедимый турок в UFC. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
6
Предателя Украины брутально нокаутировал непобедимый турок в UFC. Видео
Поединок завершился в третьем раунде

Российский полутяжеловес Никита Крылов потерпел поражение от представителя Турции Абдул-Рахмана Яхьяева на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде после мощного удара коленом в голову. 

В середине стартового раунда Яхьяев прижал соперника к сетке и нанес точный удар коленом в голову. Крылов упал на настил, после чего турецкий боец бросился на добивание.

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Рефери вмешался и остановил поединок на отметке 2 минуты 38 секунд первого раунда. Победу техническим нокаутом присудили Яхьяеву, который сохранил статус непобежденного бойца.

Для 34-летнего уроженца Красного луча (с 2014 находится под оккупацией России) это поражение стало 13-м в профессиональной карьере при 31 победе. Предатель Украины уступил во втором поединке подряд.

Предателя Украины брутально нокаутировал непобедимый турок в UFC. Видео

Никита Крылов

В предыдущий раз Крылов выходил в октагон 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Его соперником был бывший чемпион организации Роберт Уиттакер.

Тот бой завершился в начале третьего раунда. После точного удара Уиттакера в челюсть Крылов схватился за лицо и отвернулся от соперника. Рефери остановил встречу на отметке 1 минута 1 секунда третьего раунда. Позже у российского бойца заподозрили перелом челюсти.

Предателя Украины брутально нокаутировал непобедимый турок в UFC. Видео

Поединок в Лас-Вегасе завершился досрочно

Как сообщал OBOZ.UA, Крылов много раз признавался в любви к РФ, часто называя россиян и украинцев единой нацией.

В марте 2020 года, Никита Крылов жаловался, что не смог получить российское гражданство, которого добивался с 2014 года, когда началась российская агрессия на Донбассе. В более раннем интервью Крылов признавался, что мечтает о паспорте РФ и хочет выступать под флагом так называемой "ЛНР".

В 2023 году Никита перед боем с американцем Райаном Спанномбыл освистан болельщиками.

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