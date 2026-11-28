Звездный украинский гимнаст Илья Ковтун рассказал о своих ощущениях после завоевания медали под гимн Хорватии, за сборную которой он теперь выступает. Спортсмен признался, что не испытывал сожаления из-за того, что вместо украинского гимна на церемонии награждения звучала хорватская музыка.

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Отвечая на вопрос ведущей Паолы Борович о том, возникало ли у него чувство жалости или сожаления в момент, когда на подиуме исполняли гимн Хорватии, Ковтун ответил однозначно.

"Нет, мне не было жаль, совсем. Могу сказать, что не знаю, что я чувствовал: я был в какой-то эйфории", – заявил гимнаст в интервью проекта Sportcast для хорватского спортивного издания Sportske novosti.

По словам спортсмена, возвращение на большую арену после продолжительного перерыва оказалось для него неожиданно спокойным. Перед выступлением он предполагал, что будет сильно нервничать, однако никаких признаков волнения не заметил.

"Я думал, что мне будет страшно, что у меня будут трястись руки. В итоге не было ни волнения, ничего", – рассказал Ковтун.

Гимнаст также отметил поддержку зрителей, среди которых было много детей. Из-за большого количества событий он не сразу осознал, что произошло после выступления и завоевания награды.

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"За меня болело столько людей, пришло столько детей, все за меня болели, и у меня в голове было: я не понимаю ни где я, ни что сделал, ни что происходит", – поделился эмоциями спортсмен.

Ковтун добавил, что события развивались настолько быстро, что он практически не успевал осмыслить происходящее: сразу после выполнения упражнения получил медаль, затем состоялась церемония награждения, после которой предстояло возвращаться домой. Все происходящее он сравнил со сном.

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Отдельно гимнаст рассказал о встрече с бывшими коллегами из сборной Украины на чемпионате Европы летом. По его словам, общение прошло спокойно, несмотря на смену спортивного гражданства.

Украинские спортсмены подошли к нему, поинтересовались его самочувствием, подготовкой и наличием травм. Ковтун подчеркнул, что разговор не сопровождался конфликтами или неприятными ситуациями.

"Совершенно нормально. Я не единственный, кто уехал, есть и другие спортсмены. Они поздоровались, спросили, как дела, все ли в порядке, нет ли травм, и мы нормально пообщались", – рассказал гимнаст.

По его словам, встреча получилась короткой: спортсмены поприветствовали друг друга, немного поговорили о подготовке и выступлениях, после чего разошлись.