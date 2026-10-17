''Уничтожили столько прекрасного''. Российские ракеты разбомбили корт, где тренировалась известная украинская теннисистка. Фото

Российский ракетный удар 16 октября разрушил теннисный комплекс "Тенісна галявина" в Ривне, где тренировались местные спортсмены и дети. Украинская теннисистка Катерина Завадская незадолго до обстрела проводила там благотворительный мастер-класс для юных игроков.

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После взрыва металлическая крыша крытых кортов обрушилась, а обломки засыпали игровую площадку. Комплекс больше не пригоден для занятий.

Завадская рассказала об уничтожении кортов в Instagram. Для теннисистки это место связано с недавней встречей с детьми, а сам Ровно имеет для нее особое значение: там она родилась. Ее родные также живут в Луцке, который тоже подвергся российским атакам.

"Прошедшая неделя была просто душераздирающей. Мои родные города Ровно и Луцк, где я родилась и где до сих пор живет моя семья, подверглись сильным атакам", – написала спортсменка В.

По словам Завадской, во время обстрела было слышно множество взрывов. Один из них прогремел рядом со школой ее племянницы. Сама семья теннисистки не пострадала, однако, как отметила она, в результате атак были раненые и погибшие.

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"Если честно, у меня так сильно разбито сердце. Российские бомбы уничтожили столько прекрасного в моем родном городе и самых важных людей", – добавила Завадская.

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