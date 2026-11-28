Единственный баскетболист из нынешней сборной Украины, который когда-то играл на чемпионате мира, Александр Липовый мечтает под занавес своей карьеры в национальной команде еще раз принять участие в мундиале и встретиться с США. После рождения сына он вернулся в состав "сине-желтых", чтобы помочь партнерам в осеннем окне отбора на ЧМ-2027, но первым же рейсом после матча против Черногории 29 ноября должен вернуться в Бухарест.

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В беседе с OBOZ.UA Липовый, который долгое время играл в Греции, рассказал об особенностях местного баскетбола, приглашении в Индонезию, жизни на острове, присутствии на родах жены, маме в Харькове и долгой разлуке с братом, а также о россиянах в Риге и кусочках Украины в Бухаресте.

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– Александр, вы пропускали предыдущие окна из-за семейных обстоятельств, которые прояснились несколько позже. Это они не позволили вам сыграть летом?

– Я стал отцом, и это, наверное, самый яркий момент в моей жизни. Я очень счастлив. На самом деле я хотел приехать в сборную, но мыслями был бы не с командой, я бы постоянно думал о беременной жене, а потом уже о родах и обо всем остальном. Поэтому причина была веская.

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– Присутствовали на самих родах? Решились?

– Да, был рядом с женой. Сначала, примерно за месяц до этого, когда я решил пойти с ней на роды, мне было немного тревожно, поскольку я знал, что некоторые теряют сознание (улыбается). А потом, ближе к самим родам, я уже осознанно понимал, что моя поддержка очень важна для жены в такой момент. А когда мы уже поехали в роддом, все как-то происходило очень быстро – в тот момент я был рядом с ней, держал ее за руку. И, слава Богу, все прошло хорошо. Жена – большая молодец, родила сама, без эпидуралки. Ребенок здоров, поэтому все супер. И это для меня самое важное, что могло случиться.

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– Как рождение сына изменило вашу жизнь?

– Ну, на 360, наверное. Когда я разговаривал со Славой Кравцовым, он поздравил меня с днем рождения и говорит: "Блин, я помню этот момент, когда у тебя просто включается режим терминатора". Мол, ты тупо все делаешь. Когда ребенок чем-то занят, ты начинаешь готовить, стирать, что-то делать по дому, убирать, бежать куда-то в магазин, что-то там пробовать, ехать узнавать о каких-то врачах и тому подобное.

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И когда ты спишь по 3-4 часа и не высыпаешься, все равно понимаешь, для кого все это делаешь. А потом видишь его улыбку, и вся усталость сразу проходит. Это очень классные моменты. И если до рождения ребенка ты спал по 5-6 часов и никогда не высыпался, то сейчас, когда спишь столько же, ты самый выспавшийся человек. Это просто праздник.

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Это тяжело, особенно первый месяц. Но тогда была мама моей жены, поэтому нам было немного легче. Но когда она уже уехала, мы остались вдвоем. А моя мама живет в Харькове, она не может приехать туда с сестрой, поскольку дорога до Бухареста занимает не меньше 30 часов, и для нее это очень тяжело – возраст уже не тот и все остальное.

Знаете, когда ты не дома, никто не может прийти или как-то помочь. Друзья все либо в Киеве, либо разбросаны по всему миру. И в такие моменты понимаешь, что вы только вдвоем и больше никто вам не поможет. У вас есть ребенок, и это – ваша ответственность.

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И это, наверное, еще больше сплотило нас как семью. Самое важное – слушать друг друга, поддерживать в тяжелые моменты – когда не высыпаешься, когда нервничаешь, когда ребенок капризничает или что-то еще. Ну, мы как-то справляемся, и я горжусь этим.

Жена отпустила меня в сборную (улыбается). Приехала ее подруга, это, конечно, совсем другая помощь, но она сказала: "Ты уже соскучился по баскетболу. Ты уделил нам с ребенком три месяца, поэтому я отпускаю тебя на неделю, но возвращайся как можно скорее. Когда закончится игра в Риге, чтобы первым же рейсом утром ты был в Бухаресте. И тогда я уже буду отдыхать три-четыре дня, чтобы ты меня не трогал. А сам будешь с ребенком".

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– Как назвали сына?

– Дамир. Дамир Александрович.

– Вы сказали, что мама остается в Харькове. Как она там, ведь город находится под постоянными обстрелами?

– Мама... Она никогда не скажет, что ей очень сложно или что-то еще. Наши мамы – они люди другого поколения. Она скажет, мол, ну, не было света, ну, там было громко, мы с сестрой сидели в коридоре и еще что-то. Но сейчас, когда родился внук, изменились и она, и ее сестра. Они очень счастливы, когда мы звоним им по видеосвязи. Мама всегда спрашивает о внуке. То есть как-то им стало легче, когда родился Дамир. Это еще один такой смысл в жизни.

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Когда я еще играл в "Прометее" в Риге, она приехала один раз. Это было два с половиной года назад. И вот когда у нее был день рождения 23 ноября, я поздравлял ее и говорю: "Желаю, чтобы мы поскорее увиделись – и с внуком, и со мной". И она ответила, что да-да, сто процентов. И в следующем году ребенок немного подрастет, и она приедет. И это – самое главное.

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Очень тяжело, когда не видишь своих мам, родных. Брата я уже не видел много-много лет. С начала полномасштабного вторжения. Он живет в Киеве. И это очень сложно. Но нам приходится сейчас жить в таких рамках.

– После начала полномасштабного вторжения вы успели поиграть в Испании, затем в Греции и Румынии. Где вам было комфортнее всего, если можно так сказать?

– Я еще играл в Германии. Когда только началось вторжение, "Прометей" распался, и там оставалось три месяца до конца сезона, и меня подписал "Бонн Телеком Баскет". Это немецкий клуб, в котором был очень классный тренер – Туомас Иисало. Потом он два года работал в Париже, а сейчас – главный тренер клуба НБА "Мемфис Гриззлис". И с точки зрения опыта в лиге, и с точки зрения игрового опыта сотрудничества с тренером, это, наверное, был такой классный опыт игры в Германии.

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Потому что в Испании я был после травмы, когда "Прометей" распался уже в Риге. Так получилось, что в Испанию меня позвал один тренер, через два матча его уволили, никого не заменили. Потом началась сборная. Мы все проиграли. А уже после сборной я перебрался в Грецию. Греческий баскетбол просто обожаю. Пять лет я играл там, многое знаю. Тренер, который взял меня туда, был наставником моей бывшей команды "Промитеаса", поэтому мне было легче. Но потом он ушел, сменились три тренера, однако мы показали отличный результат.

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И все было хорошо. Но на Родосе тяжеловато, когда не сезон, поскольку часто идут дожди и очень влажно. Например, в квартире никогда не высыхает белье. Ты просто можешь спать на мокрой простыне. Может появиться плесень. Продукты очень дорогие. И бензин. Ведь на остров все привозят. А он еще находится рядом с Турцией, и если ты хочешь куда-то поехать, то только на самолете. Потому что паром до Афин, например, идет 16 часов.

Но когда в марте погода налаживается, приезжают туристы, тогда на Родосе уже совсем другой вайб. И тогда прикольно. Ведь все равно Родос – это курорты, это более туристический остров, и для жизни он тяжеловат. Но в плане баскетбола – круто. Когда ты играешь против таких клубов, как "Олимпиакос", "Панатинаикос", "Арис". Это другой вайб.

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– Все знают греческих болельщиков – эти заполненные многотысячные залы, как они поют, давят на команду гостей, да и своим баскетболистам порой достается. Как вы к этому адаптировались? Не возникало ли каких-нибудь неприятных ситуаций?

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– Я уже привык. И я знаю, что и наши фанаты из "Колоссоса" всегда ругались с другими командами. Это греческий баскетбол. Мне очень нравится греческий баскетбол.

– Но сборная в последнее время у них, кажется, несколько сдала позиции...

– У них там и с президентом федерации есть некоторые проблемы, обвинения в подкупе судей... А этот президент был президентом моей команды в "Промитеасе". Но потом он ушел во власть, и там что-то изменилось.

Но, мне кажется, если в Грецию приедут все, то будет очень тяжело. Да и сейчас, когда мы будем играть у них в конце февраля уже в следующем окне, будет очень тяжело. Я знаю, что там очень любят баскетбол. Приедешь на "OAKA Арену" в Афинах, где "Панатинаикос" собирает 20 тысяч. Попробуй там сыграть. И не имеет значения, какой у них будет состав. Греки – это греки. Они умеют играть в баскетбол. Они играют жестко и очень умно. Хотя они, возможно, не такие быстрые, как испанцы.

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– Что можете сказать о Черногории? Раньше мы встречались с ней довольно регулярно.

– Мне кажется, в последний раз я играл с Черногорией, когда еще был Алексей Лень. Лет шесть назад или даже больше. Помню, там были Дублевич и Иванович. И они набрали против нас 60 очков на двоих. Сейчас у них много новых игроков. Из всего их состава я, наверное, знаю, может быть, нескольких. Но у них, можно сказать, сербский баскетбол – грязный, вязкий.

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Звездан Митрович будет разговаривать с этими судьями. И всем нам, кого он знает, будет лезть в голову. То есть эти две игры будут очень разными, но обе непростыми. Может ли матч с Черногорией быть более скандальным? Может, может...

– Сейчас вы без клуба, хотя, казалось бы, сезон в "Рапиде" провели очень неплохой: были результативные матчи, даже 32 очка набирали.

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– Да, это был мой карьерный пик. В одной игре против Боброва я набрал 28 очков, но мы тогда проиграли. А потом в плей-офф набрал 32. Ну, не знаю, почему так складывается. Наверное, смотрят на мой возраст, но возраст для меня – это только цифры. Потому что я хорошо себя чувствую, слежу за своим здоровьем, я всегда профессионал своего дела.

Я никогда не буду делать того, чего не умею. Не буду постоянно набирать по 20 очков, но буду защищаться, делать черную работу и все остальное. Летом у меня были предложения, но какие-то странные и далекие. Также мне предлагали Малайзию, Индонезию, но я не могу сейчас поехать туда с маленьким ребенком, поэтому жду вариант, который больше подходит моей семье.

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Тем более, когда поступали эти предложения, у меня уже здесь обо всем было договорено с клиникой, где должна была рожать жена, с врачами. Ну, если честно, не очень хочется ехать куда-то в холодные страны – в Эстонию или Латвию. Мне нравится Латвия, я ее очень люблю, и у меня там очень много друзей. Я обожаю Ригу летом, для меня это лучшее место, где можно быть. Не жарко, зелено. Маленький комфортный город, но зимой там очень тяжело.

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– Вы – один из немногих, кто уже играл на чемпионате мира.

– Из игроков я один. А вообще из нынешней сборной – я и Сергей Гладир, который уже сейчас тренер.

– Когда вспоминаете тот турнир в Испании, какие возникают эмоции, что хотелось бы изменить?

– Тогда мы попали в группу со сборной США. Я был еще молодым, и для меня было чем-то невероятным играть против таких суперзвезд НБА, как Стефан Карри, Энтони Дэвис, Джеймс Харден, Деррик Роуз. Думаю, это мечта каждого баскетболиста – играть против таких игроков. Как те, кто отобрался на Олимпиаду, играют против Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и других.

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И когда мы выйдем на чемпионат мира, если снова будет группа с США, то для меня это будет, наверное, исполнением мечты, если снова приедут все суперзвезды и будет возможность выйти на площадку против американской сборной.

– Круг замкнется?

– Да. Через 13 лет после первого чемпионата мира. Можно будет сыграть второй и уже дать дорогу молодым (улыбается).

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– А нет ли у нас какой-то расслабленности? Ведь далеко не все ожидали увидеть Украину во главе своей группы, где есть, например, Испания, Греция?

– По рейтингу мы, наверное, должны быть сильнее грузин, мне кажется. Да, у Грузии сейчас есть два игрока НБА, есть Шенгелия. Игроки такого калибра после того, как завершили карьеру в сборной Гладир, Пух Джетер, Слава Кравцов, у нас был только Артем Пустовой, который стабильно играл в чемпионате Испании. Сейчас у нас уже есть Шульга, у которого контракт с мадридским "Реалом", есть Михайлюк, который выступает в НБА.

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Если смотреть на другие страны, то самым важным матчем, который мы выиграли, на мой взгляд, был матч против Греции, потому что, наверное, мы считались в нем аутсайдерами. С Испанией нам было тяжело в том составе. Но грузин мы должны были обыгрывать. Не знаю, но мы всегда хорошо с ними играем. И слава богу.

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А вот Португалия – это было для нас что-то новое, наверное. Ведь еще при Степановском во главе сборной мы проиграли им одно очко, потом выиграли 20, но было уже поздно. С Данией, считаю, мы всегда должны выигрывать, сейчас это не баскетбольная страна, у них не такой сильный чемпионат, хотя есть сильные игроки.

– Недавно Элина Свитолина призналась, что не везде чувствует себя в безопасности как украинка. А как насчет вас? Ведь Греции, например, ставят в вину, что там есть пророссийские настроения.

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– Мне кажется, что в каждой стране есть пророссийские настроения. И в Риге тоже. И там живет много русских с латвийскими удостоверениями, но без официального гражданства. А вот в Бухаресте я не встречал русских. Там много украинцев, близко к нашей границе. Там как дома, и все дома похожи на наши. Бывает, едешь и думаешь, что ты где-то в Днепре, а потом кусочек будто из Киева. А потом едешь, и там уже какой-то Париж. А это все – Бухарест.

Поэтому мне кажется, что в Риге были какие-то моменты, но конфликтов у меня не было. Ну, я и сам неконфликтный человек. И дай Бог, чтобы война поскорее закончилась и мы вернулись домой.

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