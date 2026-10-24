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Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
4,6 т.
Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис
По мнению американца, ключевым фактором могло бы стать умение контролировать дистанцию с помощью передней руки. Источник: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс считает, что Леннокс Льюис победил бы Александра Усика в их теоретическом поединке. Американец объяснил свой выбор преимуществом британца в габаритах и мощным джебом, но признал, что украинский боксер представляет серьезную угрозу для любого соперника.

"Леннокс Льюис победит Усика. Джеб. Все дело в джебе и правой руке", – заявил Бриггс в интервью Mr Gamble.

Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис

Шеннон Бриггс

По мнению американца, ключевым фактором могло бы стать умение Льюиса контролировать дистанцию с помощью передней руки. Бриггс также отметил физические данные британца и его выступления против сильнейших соперников, в том числе Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

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Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис

Бриггс в 1998-м дрался с Льюисом

При этом бывший чемпион мира не стал недооценивать Усика. Он подчеркнул, что украинец отличается исключительной выносливостью и высокой работоспособностью на протяжении боя.

"Но это было бы непросто. Усик ненормальный в хорошем смысле этого слова. Его физическая подготовка, объем работы, который он выполняет, впечатляют. Сложно сказать наверняка. Мы никогда не видели, чтобы кто-то просто избил его. Я даже не думаю, что его отправляли в нокдаун", – отметил Бриггс.

Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис

Леннокс Льюис

Усик остается одним из ведущих боксеров супертяжелого дивизиона. В его послужном списке есть победы над Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Однако Бриггс считает, что конкуренция в супертяжелом весе была еще выше в 1990-х годах. В качестве примеров он назвал Майка Тайсона, Джорджа Формана, Дэвида Туа, Криса Берда, Хасима Рахмана, Рэя Мерсера и других известных боксеров того периода.

"Ни одна эпоха не сравнится с 1990-ми. Тогда выступали Дэвид Туа, Крис Берд, Хасим Рахман, Майк Тайсон, Джордж Форман, Берт Купер, Рэй Мерсер и я. Можно перечислять практически любого соперника Леннокса Льюиса. Это были жесткие бойцы. Многие боксеры того времени добились бы больших успехов и в современном боксе", – заявил американец.

Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис

Александр Усик

Бриггс также выделил Джеймса Тони, Роя Джонса-младшего и Джона Руиса. Последнего он назвал одним из самых стойких боксеров в истории и отметил высокий уровень конкуренции в супертяжелом весе в тот период.

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Щеннон Бриггс

Сам Бриггс встречался с Льюисом в марте 1998 года. Их поединок завершился победой британца нокаутом в пятом раунде. До этого, в 1997 году, Бриггс одержал спорную победу над Джорджем Форманом, а в 2006-м завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, остановив Сергея Ляховича в 12-м раунде.

Знаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис

Льюис во время боя с Бриггсом (1998 год)

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