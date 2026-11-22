Капитан "Бока Хуниорс" Леандро Паредес потерял сознание во время телевизионного интервью после победы аргентинского клуба в финале Южноамериканского кубка. 32-летнему полузащитнику потребовалась медицинская помощь, однако впоследствии он успокоил болельщиков и сообщил, что с ним все в порядке.

Видео дня

Инцидент произошел в колумбийской Барранкилье после финального матча против бразильского "Атлетико Минейро", завершившегося со счетом 2:0. Паредес общался с журналистом телеканала DSports, когда внезапно перестал отвечать на вопросы и потерял сознание. Репортер попытался удержать футболиста, но тот упал. К нему сразу поспешили медицинские работники.

К этому моменту аргентинец уже испытывал проблемы со здоровьем во время игры. По словам главного тренера "Бока Хуниорс" Родольфо Арруабаррены, полузащитник почувствовал головокружение и физическую слабость еще в концовке первого тайма. После перерыва состояние игрока ненадолго улучшилось, однако вскоре он вновь почувствовал недомогание и самостоятельно попросил замену.

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На 58-й минуте Паредеса сменил Томас Бельмонте. Капитан отправился на скамейку запасных, где ему оказывали помощь. Встреча проходила при высокой температуре и влажности: в Барранкилье было более 32 градусов тепла, а влажность воздуха достигала 80%.

После обморока футболист пришел в себя и самостоятельно направился в раздевалку. Тем не менее медики решили доставить его в больницу для дополнительного обследования. Паредеса выписали в ту же ночь, после чего он вернулся в отель к партнерам по команде.

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Позднее полузащитник опубликовал фотографию из медицинского учреждения и обратился к болельщикам. Он поблагодарил всех за сообщения и заверил, что с ним все хорошо, объяснив произошедшее головокружением. Видео с инцидентом собрало 10 млн просмотров.

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Победа над "Атлетико Минейро" стала для "Бока Хуниорс" первым международным трофеем за 18 лет. Аргентинцы забили два мяча: на 16-й минуте отличился Сантьяго Аскасибар, а на 48-й преимущество команды увеличил Мигель Мерентиель.

Южноамериканский кубок стал для "Боки" третьим в истории. Ранее клуб выигрывал этот турнир в 2004 и 2005 годах. Кроме того, аргентинцы довели количество своих международных трофеев до 19.

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Титулы Леандро Паредеса

Паредес имеет значительные достижения в составе сборной Аргентины. В его международной коллекции есть "золото" чемпионата мира 2022 года в Катаре и "серебро" мирового первенства 2026 года в США, Канаде и Мексике.

На Кубке Америки полузащитник завоевал "бронзу" в 2019 году в Бразилии, а затем дважды становился чемпионом турнира: в 2021 году в Бразилии и в 2024-м в США.

На клубном уровне аргентинец выступал за "Бока Хуниорс", "Рому", "Зенит", "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус". В 2025 году он вернулся в "Боку", воспитанником которой является.