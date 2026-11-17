Непобежденный австралийский боксер Джей Опетая (31-0, 24 КО) отказался от поединка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Их встреча должна была состояться 11 декабря 2026 года в Кардиффе, однако организаторы не намерены переносить бой на другую дату.

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Об отказе Опетайи сообщил известный американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль. Причины решения австралийца пока не раскрываются.

Поединок планировался в рамках большого вечера бокса на стадионе "Принсипалити" в Уэльсе. Главным событием шоу станет противостояние Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Трансляцию турнира покажет стриминговая платформа Netflix.

При этом Уайлдер не собирается отказываться от выступления в декабре. Американец готов выйти на ринг, если организаторы найдут ему соперника на замену. Одним из главных кандидатов называют британца Дерека Чисору, с которым боксер уже встречался в апреле 2026 года. Тогда Уайлдер одержал победу раздельным решением судей.

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Для Опетайи отмена поединка означает возможность сосредоточиться на выступлениях в первом тяжелом весе. Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) назначил австралийца обязательным претендентом на встречу с победителем противостояния Давида Бенавидеса и Михала Цесляка.

31-летний Опетая остается непобежденным на профессиональном ринге. В его активе 31 победа, 24 из которых были одержаны нокаутом. Последний поединок австралиец провел в сентябре 2026 года, когда победил Ноэля Микаеляна техническим нокаутом. Он владеет титулами Zuffa Boxing и The Ring.

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У 41-летнего Уайлдера на счету 45 побед, четыре поражения и одна ничья. Американец одержал 43 победы нокаутом и ранее владел чемпионским поясом WBC в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее с Уайлдером должен был драться Александр Усик в своем последнем поединке в карьере, однако этот бой сорвался.