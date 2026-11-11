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Знаменитого чемпиона Украины "задушил" россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
195
Знаменитого чемпиона Украины "задушил" россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео
Инцидент попал в эфир

Украинский самбист Владислав Руднев потерял сознание во время поединка с россиянином Асланбеком Кодзаевым на чемпионате мира в Ташкенте. Шестикратный чемпион мира не смог продолжить схватку после удушающего приема, а медицинскую помощь ему оказали прямо на ковре.

Инцидент произошел 8 ноября в поединке 1/8 финала соревнований по боевому самбо в весовой категории до 79 кг. Во время борьбы в партере Кодзаев захватил украинца удушающим приемом. Руднев продолжал сопротивляться и не подал сигнал о сдаче, однако через некоторое время потерял сознание.

Схватку немедленно остановили. Одним из первых на ковер выбежал врач сборной России. Вместе с представителем грузинской команды он оказал украинскому спортсмену помощь и привел его в чувство.  

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Знаменитого чемпиона Украины ''задушил'' россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Руднева (в красном) привели в чувства. Источник: Кадр из видео

Поражение стало первым для Руднева за много лет. На турнир в Ташкенте 30-летний харьковчанин приехал в статусе шестикратного чемпиона мира по боевому самбо. До этого он завоевывал мировые титулы в 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 и 2025 годах.

Знаменитого чемпиона Украины ''задушил'' россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Руднев с "золотом" Всемирных игр. Источник: sambo.sport

Кодзаев после победы над украинцем продолжил выступление и добрался до финала. В решающей схватке россиянин одолел армянского самбиста Геворга Азатяна и завоевал "золото" чемпионата мира.

После турнира Руднев обратился к болельщикам и прокомментировал первое за продолжительное время поражение. Спортсмен признал, что ему тяжело переживать случившееся, но заявил о намерении продолжать карьеру.

"Знаете, когда ты не проигрываешь очень много лет, то тут так бам, тебя хоптали. Конечно, это очень сложно. Но еще сложнее подняться", – сказал 30-летний харьковчанин.

Знаменитого чемпиона Украины ''задушил'' россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Владислав Руднев. Источник: Кадр из видео

Он также напомнил, что остается обычным человеком, который может проигрывать, и подчеркнул необходимость сделать правильные выводы.

"Каждый может проиграть. Я такой же человек, как и вы. Я не какой-то робот, как говорят другие люди", – отметил украинец.

Владислав Руднев является одним из самых титулованных представителей украинского боевого самбо. Помимо шести побед на чемпионатах мира, в его активе четыре титула чемпиона Европы и победы на Всемирных играх.

Знаменитого чемпиона Украины ''задушил'' россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Владислав Руднев. Источник: .tapology.com

В августе 2025 года на Всемирных играх в китайском Чэнду он выиграл две золотые медали: в личных соревнованиях в категории до 79 кг и командном турнире.

Знаменитого чемпиона Украины ''задушил'' россиянин на чемпионате мира по самбо. Видео

Руднев после победы на Всемирных играх в Чэнду. Источник: sambo.sport

Руднев также выступает в смешанных единоборствах. В мае 2026 года на турнире UAE Warriors 71 в Абу-Даби он победил армянского бойца Мартуна Межлумяна удушающим приемом в первом раунде и завоевал чемпионский пояс организации в легком весе.

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самбоУзбекистанТашкент
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