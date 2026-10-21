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Знаменитая украинская теннисистка отказалась играть в матче с россиянкой и снялась с турнира

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
30
Знаменитая украинская теннисистка отказалась играть в матче с россиянкой и снялась с турнира
Костюк получила третий номер посева и благодаря этому начала выступление со второго круга

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№10 WTA) досрочно завершила выступление на турнире WTA 500 в китайском Нинбо после одного сета против россиянки Екатерины Александровой (№33 WTA), выступающей в нейтральном статусе. Причиной отказа от продолжения матча стала травма правого запястья, из-за которой 24-летняя киевлянка ранее пропустила соревнования в Пекине.

Костюк получила третий номер посева и благодаря этому начала выступление со второго круга. Ее первой соперницей стала Александрова, с которой украинка встретилась в матче за выход в четвертьфинал.

Знаменитая украинская теннисистка отказалась играть в матче с россиянкой и снялась с турнира

Екатерина Александрова

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Поединок продолжался 31 минуту. В первом сете Марта уступила со счетом 4:6. По ходу партии украинке потребовалась медицинская помощь, а после ее завершения она проконсультировалась с тренером и отказалась продолжать игру.

Таким образом, Александрова прошла дальше без необходимости доигрывать встречу. Официальной причиной снятия Костюк указали повреждение правого запястья.

После отказа от продолжения одиночного матча украинская теннисистка также прекратила выступление в парном разряде. Она должна была сыграть в четвертьфинале вместе с канадкой Лейлой Фернандес.

Знаменитая украинская теннисистка отказалась играть в матче с россиянкой и снялась с турнира

Марта Костюк

Их соперницами должны были стать первые сеяные Кристина Букша из Испании и Николь Мелихар-Мартинес из США. Однако матч не состоялся после снятия украинско-канадского дуэта.

Проблемы с правым запястьем беспокоят Костюк уже несколько недель. Ранее из-за этого повреждения она пропустила турнир категории WTA 1000 в Пекине.

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