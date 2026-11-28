Одна из главных звезд мировой художественной гимнастики София Раффаэли отказалась работать с Аминой Зариповой. Титулованный российский тренер сама объявила о расставании в соцсетях, дав понять, что подробности произошедшего следует узнавать у руководства итальянской федерации.

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"В моей спортивной жизни произошли перемены: наше сотрудничество с Софией Раффаэли завершено. Все вопросы адресуйте Итальянской федерации. Думаю, там смогут рассказать гораздо больше. Впереди новые планы!" – написала Зарипова у себя в Instagram.

К публикации она добавила фотографию с олимпийской лицензией, которую Раффаэли завоевала в августе на чемпионате мира во Франкфурте. Итальянка стала бронзовым призером индивидуального многоборья и принесла своей стране путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Причины расставания тренер не назвала. При этом ее слова о том, что за объяснениями нужно обращаться в федерацию, вызвали вопросы относительно обстоятельств завершения работы. Как сообщает итальянское издание la Repubblica, ситуация могла быть связана с проблемами вокруг самой гимнастки и ее клуба Ginnastica Fabriano.

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Сейчас Раффаэли восстанавливается после травмы. Кроме того, ее клуб ранее получил годичную дисквалификацию, но недавно был восстановлен в чемпионате Италии в дивизионе А1.

Зарипова начала работать с итальянской гимнасткой в конце 2025 года. За это время они вместе готовились к новому олимпийскому циклу, в том числе проводили сборы в российском Новогорске. Одним из главных результатов их совместной работы стала бронзовая медаль чемпионата мира во Франкфурте.

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Для Раффаэли это уже очередная смена тренера. До Зариповой итальянка работала с Джульеттой Канталуппи, а в июле 2025 года рассталась с Клаудией Манчинелли.

Амина Зарипова в прошлом была одной из ведущих гимнасток России. Она пять раз выигрывала чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой Европы и выступала на Олимпиаде-1996 в Атланте. После завершения спортивной карьеры Зарипова стала тренером. Среди ее наиболее известных воспитанниц – олимпийская чемпионка Рио-2016 Маргарита Мамун.