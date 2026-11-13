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Звездный игрок "Динамо", которого называли новым Шевченко, женился на "Мисс Земля Украина-2021". Фото

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,0 т.
Супряга и Литвин поженились
Супряга и Литвин поженились

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга и модель Марина Литвин официально стали супругами. Избранница 26-летнего футболиста, которого часто называли "новым Шевченко", в 2021 году завоевала титул "Мисс Земля Украина".

Об этом Литвин сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. При этом девушка поделилась невероятными эмоциями от важного события, отметив важность найти человека, с которым чувствует себя по-настоящему щасливой.

Звездный игрок ''Динамо'', которого называли новым Шевченко, женился на ''Мисс Земля Украина-2021''. Фото

Марина Литвин. Источник: Instagram Марины Литвин

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Звездный игрок ''Динамо'', которого называли новым Шевченко, женился на ''Мисс Земля Украина-2021''. Фото

Форвард Владислав Супряга. Источник: ФК "Динамо" Киев

"В этом мире, пожалуй, одна из самых ценных вещей – встретить своего человека. Того, с кем хочется разделить не просто красивые моменты, а целую жизнь. Посвятить ему себя, взрослеть вместе, проходить через все и снова и снова выбирать друг друга. Мне кажется, это невероятное счастье – быть рядом в такие моменты. Видеть, как двое людей, которые по-настоящему нашли друг друга, создают свою маленькую семью. И быть свидетелем чего-то настолько великого, искреннего и настоящего. Сегодня я настолько растрогана, что хочется пожелать каждому обнять своего человека немного крепче, ценить каждую минуту рядом и никогда не принимать это как должное", – написала Марина.

Литвин и Супряга поженились.Источник: Instagram Марины Литвин

Молодожены выбрали камерную церемонию регистрации брака, на которую пригласили только родных и самых близких людей. Празднование прошло без громких светских торжеств.

Отношения Супряги и Литвин начались в 2023 году. Следующим летом футболист предложил любимой выйти за него замуж.

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