Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который перешел под флаг Хорватии, назвал соотечественников заложником политиков в войне РФ против нашей страны. При этом он не стал прямо говорить об агрессии россиян или обвинять их в терроре мирных жителей.

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Об этом Ковтун заявил в интервью YouTube-каналу Sportske novosti, рассказывая о своей маме, которая продолжает жить в Украине. Уроженец Черкасс отметил, что никто не знает, когда закончится война и что будет после нее, а также упомянул о тяжелой зиме.

"В Украине я не был уже почти шесть лет. Моя мама продолжает там жить. Ужасно, что это не заканчивается. И никто не знает, когда это произойдет. Особенно сейчас, зимой, еще хуже, потому что нет столько электричества. Поэтому нет света, нет отопления, ничего нет. Люди сейчас выживают, и никто не знает, когда это закончится и что будет дальше. К сожалению, из-за политики всегда страдают невинные люди, которые больше всех и терпят", – сказал Ковтун.

До этого гимнаст выступил против допуска российских спортсменов к международным турнирам, упрекнув их в молчании о войне. Ранее Илья назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

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Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун назвал Хорватию "своей страной" после выступления на чемпионате мира в составе "клетчатых".

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