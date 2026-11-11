Звездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как ''искренне рад'' выступать за новую сборную

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который отказался от "сине-желтых" и перебрался под флаг Хорватии, выразил восторг по поводу переезда в Осиек. Уроженец Черкасс, который уже принес своей новой команде три медали чемпионатов Европы и мира, отметил, что не жалеет о своем решении.

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Об этом Ковтун, который не стал вспоминать об Украине, заявил в интервью национальной телерадиокомпании HRT. 23-летний вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже также подчеркнул, что его успехи в хорватской сборной не являются случайными, а за ними стоит невероятная работа.

"Я начал заниматься в три года, так что можно сказать, что у меня за плечами 20 лет в гимнастике. Постепенно все это приносит плоды. Жизнь в Осиеке прекрасна. Я искренне рад, что остался здесь. Это небольшой город, в котором есть все: масса возможностей для отдыха и отличные условия для тренировок. Да и люди здесь замечательные – добрые, всегда готовые прийти на помощь. В общем, мне очень хорошо в Осиеке. Это по-настоящему чудесный город, мне здесь очень нравится", – сказал Ковтун.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

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В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун назвал Хорватию "своей страной" после выступления на чемпионате мира в составе "клетчатых".

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