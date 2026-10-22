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Звездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубок

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
813
Звездного футболиста сборной Украины исключили из состава команды на еврокубок
Малиновский не поможет "Трабзонспору" в Лиге конференций

Лидер полузащиты сборной Украины Руслан Малиновский не поможет турецкому "Трабзонспору" в основном этапе Лиги конференций. Нашего соотечественника исключили из состава команды после того, как в конце августа он получил травму левого колена.

Эту информацию на пресс-конференции перед поединком против шотландского "Хартс" тренер турецкой команды Томас Райс, информирует портал gunebakis.com.tr. По словам немецкого специалиста, 33-летний украинец сможет вернуться в заявку на еврокубковый турнир лишь в январе, если "Трабзонспор" выйдет в плей-офф.

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"Как вы знаете, до окончания текущего этапа чемпионата в Суперлиге невозможно вносить изменения до январского трансферного окна. Думаю, времени еще достаточно. Ведь сейчас только октябрь. Изменения мы можем вносить только в январе. Как вы знаете, мы уже внесли одно изменение, но сделали это из-за длительной травмы. Вместо Руслана Малиновского мы включили в состав Мелиха Кабасакала. Сейчас мы не можем вносить больше изменений", – сказал Райс.

Ожидается, что на восстановление Малиновскому понадобится минимум два месяца. Интересно, что в решающем раунде квалификации Лиги Европы украинец сыграл лишь 13 минут за "Трабзонспор", получив красную карточку в первом же матче в основе.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный помог "Пари Сен-Жермену" победить "Барселону" в Лиге чемпионов.

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