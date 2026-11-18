Звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль признался, что хотел бы видеть приз лучшего молодого футболиста мира, который ему вручил легендарный Андрей Шевченко, в руках другого игрока. 19-летний вингер после премии "Золотой мяч" отметил, что считает сильнейшим в своей возрастной категории партнера по клубу Пау Кубарси.

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Об этом Ламаль заявил в комментарии изданию Marca, поделившись своими впечатлениями от шоу в Лондоне, кторое состоялось в конце октября. Атакующий полузащитник сборной Испании, которой он помог выйти в четвертьфинал Лиги наций, добавил, что рад своему призу, но хотел бы, чтобы Шевченко вручил его Кубарси.

"Мне жаль, что моего одноклубника Кубарси не было. Я считаю, что эта награда должна была достаться ему, и обидно, что он не победил. Я благодарен своему клубу и национальной сборной. Буду продолжать работать, чтобы завоевывать командные и личные трофеи. Но на этот раз я хотел бы, чтобы награда досталась Кубарси", – сказал Ямаль.

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Напомним, что обладателем "Золотого мяча" 2026 года стал супербомбардир сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.

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Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре Ламин Ямаль забил гол на 106-й секунде в матче Лиги наций с Англией на легендарном "Уэмбли".