16 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения лучшего гандбольного тренера всех времен Игоря Турчина, который сделал сборную СССР двукратным олимпийским чемпионом, а киевский "Спартак" – 13-кратным обладателем Кубка европейских чемпионок. И все это время рядом с ним была та самая единственная для него женщина – лучшая гандболистка 20 века Зинаида Турчина.

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OBOZ.UA вспомнил, как легендарный наставник нашел любовь в созданной им команде, но сначала был вынужден скрываться вместе с Зинаидой от других игроков.

"В нашей школе появился молодой, красивый, уверенный в себе парень. Попросил нашего физрука подобрать ему боевых девочек из 6–7 классов. Ну а более боевых, чем мы с Галкой Манохой, в школе не было, поэтому мы и оказались у него на занятиях", – вспоминала жена тренера Зинаида Турчина.

"Позже я привела к нему весь класс. Понимаете, он – гениальный тренер. Мне кажется, его талант проявился бы во всем, за что бы он ни взялся. Его воспитанники по настольному теннису были чемпионами Украины. Он очень интересно организовывал занятия", – рассказывала Турчина.

А в 1962 году на основе этой девичьей команды создали гандбольный клуб "Спартак" – в будущем 20-кратный чемпион СССР и 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. В 1976 году украинца признали лучшим тренером мира. За невероятные достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

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Свою любовь тренер тоже нашел в созданной им команде, но сначала ему и Зинаиде, в девичестве Столитенко, пришлось скрываться от всех, поскольку весь женский коллектив был влюблен в Турчина. И будущая великая гандболистка знала, что, когда подруги узнают, то разорвут ее на куски от ревности.

Однако однажды пару заметили в кафе возле ботанического сада. И уже во время следующей тренировки девушки сначала шушукались в раздевалке, а потом устроили заговор против Зинаиды: "Я стою в центре и должна держать игру в своих руках. Но мячи летят мимо, будто меня здесь нет... Это продолжалось довольно долго".

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Едва Зинаиде исполнилось 18, на чемпионате Союза в Кишиневе Турчин, который был на 10 лет старше нее, сделал девушке предложение, а после возвращения в Киев пришел к ее родителям и сказал, что хочет жениться: "Мама в его присутствии ничего не сказала. А когда он ушел, набросилась на меня: "Зина, да он же старый!". Я ей в ответ: "Мама, да все будет нормально". Я от счастья летала на крыльях".

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После свадьбы отношение партнерш по команде только ухудшилось. Молодая жена приходила домой и плакала, пока однажды тренер не выдержал и не пригрозил, что бросит их и уедет с семьей в Ашхабад. После этого Зинаиде дали покой. И, как позже признавалась гандболистка, они жили в очень счастливом браке. На площадке он был строгим, а дома – "просто лапочкой".

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"Мы все у него на голове сидели. За Игорем как за мужчиной можно было спрятаться и ни о чем не думать. Позже он признался мне, что был равнодушен к детям. Но когда появились свои, он совсем по-другому стал смотреть и на чужих. Наташу он обожал, это была любимая доченька. Она похожа на него и внешне, и характером. Жаль, мы редко ее видели, приходилось много разъезжать, и с ней были мои родители", – рассказывала Зинаида Турчина.

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Воспитываясь в такой семье, Наталье было некуда деться от гандбола: "Вообще это было уникально – мама с дочкой играют в одной команде, а папа их тренирует. У нас это как-то незаметно прошло. А за границей об этом все газеты писали. Куда бы мы ни прилетали, у трапа нас встречали фотокорреспонденты и телевизионщики".

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А 7 ноября 1993 года в Бухаресте 56-летний Игорь Евдокимович провел свой последний матч. В тот роковой день "Спартак" играл в 1/8 финала Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) с местным "Рапидом". Во время перерыва в раздевалке его знобило, но наставник успел дать игрокам указания на второй тайм. Когда гандболистки уже выходили, он хотел пойти за ними. Поднялся, закинул сумку на плечо, но затем медленно опустился на стул и произнес: "Девочки... Я умираю".

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Зинаида Турчина на тот матч не полетела, а осталась дома с детьми. За игрой следила по телевизору. И заподозрила неладное, когда комментатор сообщил, что одному из игроков стало плохо. А заплаканные лица гандболисток "Спартака" подтвердили ее догадку: "Я заплакала. Прибежал сын Мишка, который был в соседней комнате. "Мама, что с тобой?"