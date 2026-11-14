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Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
465
Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027
Поединок состоялся в Манчестере

Женская сборная Украины по баскетболу во втором туре второго решающего этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2027 проиграла сборной Великобритании. Встреча на арене Национального баскетбольного центра в Манчестере завершилась со счетом 85:83.

Украинская команда с первых минут действовала результативно в нападении. Ключевую роль в организации атак играла Татьяна Юркевичус, которая не только набирала очки самостоятельно, но и помогала партнершам создавать возможности для бросков. Алина Ягупова, кроме ярких индивидуальных действий, участвовала и в комбинационной игре сборной, реализовав несколько важных атак.

Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027

Алина Ягупова. Источник: ФИБА

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Первую четверть украинки завершили с преимуществом 27:18. Однако во второй десятиминутке британки стали чаще использовать дальние броски и постепенно сокращали разницу. Особенно заметной была Ханна Джамп, несколько раз поразившая кольцо из-за трехочковой линии.

Сборная Украины столкнулась с проблемами при организации нападения: потери мяча и неточные броски позволили соперницам перехватить инициативу на отдельных отрезках. Тем не менее украинкам удалось удержать преимущество. Перед большим перерывом они вели 41:35.

Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027

Украина вела в счете. Источник: ФИБА

После большого перерыва команда начала действовать результативнее в атаке. Ягупова сразу отметилась точным трехочковым, а затем сама завершила еще одну дальнюю атаку. Украинки использовали возможности для бросков с периметра и при этом продолжали искать варианты вблизи кольца.

Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027

Ягупова лидировала в набранных очках. Источник: ФИБА

Великобритания пыталась отвечать за счет индивидуальных действий и атак из трехсекундной зоны, однако украинская команда сохраняла контроль над преимуществом. Важным эпизодом стала результативная серия с участием Юркевичус и Ягуповой, после которой разница достигла 12 очков.

Британки не позволили соперницам окончательно оторваться. В середине четверти они несколько раз сокращали отставание, воспользовавшись потерями украинок и возможностями с линии штрафных. Однако сборная Украины не допустила серьезного сближения в счете.

Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027

Украина играла плотно в защите. Источник: ФИБА

В концовке третьей четверти украинская команда вновь увеличила отрыв. Точные трехочковые Ягуповой и Юлии Гутевич помогли довести преимущество до 16 очков (59:43). Великобритания ответила несколькими результативными атаками, но перед заключительной десятиминуткой Украина сохранила комфортный перевес: 63:53.

Женская сборная Украины на последней секунде проиграла Великобритании в отборе на Евробаскет-2027

Великобритания - Украина. Источник: ФИБА

В четвертой части матча украинки заметно подсели физически. Хозяева существенно взвинтили темп и за 2 минуты до конца основного времени сократили отставание до 1 пункта. Юлия Гутевич взяла на себя смелость атаковать из-за дуги, точно реализовав трешку. После этого Сидни Уоллес забила два с фолом и за 105 секунд при счете 80:81 Украина взяла таймаут. За 20 секунд счет был равным 83:83 и у британок была последняя атака, которую точно с сиреной завершила Уоллес.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре подопечные Инны Кочубей победили команду Люксембурга Поединок на площадке Национального спортивного центра д'Кок в Люксембурге завершился со счетом 52:64.

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