Кажется, сегодня победа им не нужна. Все, что нужно знать о кубковом матче ''Динамо'' и ''Шахтера''

Уже сегодня мы посмотрим первое из трех Классических дерби в Украине – кубковую игру "Шахтера" против "Динамо". Этот матч можно было бы воспринимать как важную встречу, но на самом деле мы не можем четко предсказать его исход. Обе команды мыслями совсем в других местах и пытаются придумать дополнительные варианты. Но не кажется ли вам, что обе команды оказались в ситуации, когда обеим выгоднее проиграть? OBOZ.UA анонсирует, возможно, главный матч всего турнира.

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Ситуация повторяется

Встреча на стадии 1/8 – нечто интересное, но эти команды пересекаются так рано второй раз подряд. Кажется, судьба решила расчистить для этих команд будущее, чтобы им было легче планировать календарь. В прошлый раз "Динамо" оказалось сильнее: на гол Мейреллиша за 7 минут ответили Ярмоленко и Герреро, горняки буквально посыпались в одно мгновение. Бело-синие смогли дойти до финала и выиграли кубок.

Кубковые выступления в сезоне 26/27 у обеих команд удачные – с победами. "Динамо" начало с минимальной победы над винницкой "Нивой", единственный гол тогда забил Тиаре, игрок, которому не особенно доверяют оба тренерских штаба. А "Шахтер" уверенно прошел представителя Второй лиги – клуб "Вильховцы", по голу забили Карвалью, Цуканов и Назарина, с которым вчера продлили контракт.

"Динамо" едет на матч без особых идей

В течение сезона киевляне провели несколько болезненных матчей. Вылет из еврокубков не позволил покинуть еще один турнир, а в УПЛ особенно сказались на команде разгром от "Буковины" и поражение в большинстве от "Полесья". Как следствие – у команды сменился тренер прямо накануне центрального кубкового противостояния. Пока в качестве и. о. работает поляк Мацей Кендзерек. Ему удалось обыграть "Кудровку" несколько дней назад, но чего ждать от этой команды – совершенно непонятно.

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И когда мы говорим "непонятно" – так оно и есть. Частично обновленный тренерский штаб и новые подходы, все еще надежды на Ярмоленко и возможности возобновить борьбу в УПЛ. Все это может стать решением для клуба, но на самом деле достижения поляка станут понятны только ближе к декабрю. Вот как коуч прокомментировал ближайшее будущее команды:

Нельзя сосредоточиваться только на одном аспекте. Это и тактические изменения, и индивидуальные разговоры с игроками, и физическая подготовка, и возможные коррективы в ежедневных тренировках и привычных рабочих процессах. Мы используем все эти инструменты. Даже за те четыре дня, которые у нас были на подготовку к матчу, мы старались охватить каждое из этих направлений и сделать все возможное, чтобы команда подошла к игре как можно лучше Мацей Кендзерек, и. о. главного тренера "Динамо"

Главные истории дня

"Шахтер" не имеет вариативности

Арда Туран проводит большие ротации состава перед каждым матчем, но Кубок особенный: это третий турнир, в котором ему приходится учитывать своих футболистов, талантливых, но склонных к травмам из-за перенапряжения. Нужно помнить, что "Шахтер" постоянно просыпается под конец тайма, неважно какого: в этом сезоне у них 12 мячей забито именно ближе к финальным минутам той или иной половины матча, это каждый второй гол из всех забитых за игровое время. Но динамовцы в этот период пропускают меньше всего. С другой стороны, будем честны: донецкий клуб намного выше классом, чем другие украинские представители, поэтому гол может залететь в любой момент. После игры с "Интером" журналисты спросили Турана, хватает ли ему футболистов для ротации в таком интенсивном темпе:

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Я полностью доволен теми игроками, которые в моем распоряжении … Для меня важно донести мысль, что мои игроки, мои подопечные являются частью моей команды не только тогда, когда они одерживают победы, но и когда мы уступаем, – делаем это все вместе, как одна команда, как одна семья. Поэтому я не могу позволить себе хоть как-то, даже самым малым образом, принизить их статус и их значимость для меня Арда Туран

Кому выгоднее проиграть?

Мы действительно находимся в положении, когда обеим командам выгоднее проиграть кубковое Классическое дерби – это будет стратегическое избавление от балласта. Например, "Шахтеру" станет проще с человеческой точки зрения, потому что начались потери футболистов и их банально не хватит. Было бы здорово пройти дальше, но если удастся преодолеть Этап лиги ЛЧ – весной это станет лишней нагрузкой. В режиме непрерывной логистики мы увидели необязательную потерю очков против "Зари" – октябрьский пример трещины в графике. Да и "Полесье" может зарядиться на решающую битву за золото и тоже добавить хлопот через 4 месяца.

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Но и "Динамо" сегодня не помешает уступить. Управленческий пожар будет восприниматься как очередная неприятность, а проиграв Классическое дерби во втором матче, Кендзерек станет козлом отпущения без ответственности. Уступить сильному сопернику не стыдно, и можно будет сосредоточиться на одном внутреннем направлении, чтобы построить нужный коллектив.

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На самом деле в условиях жесткой конкуренции обоим клубам нельзя проигрывать. Просто сейчас Кубок остается главным реальным трофеем сезона. Горнякам нужно буквально биться за каждое очко в УПЛ, чтобы удерживать лидерство; динамовцы далеко от лидеров и пока не показывают, что могут их догнать. Выход в следующий раунд – железобетонная подушка безопасности.

И немного о футболистах. У "Шахтера" нет ярко выраженного лучшего бомбардира. Атакующую линию команды возглавляют бразильцы: по 3 раза забивали Элиас, Мейреллиш и Педриньо, которого потеряли из-за травмы. Еще 6 футболистов забили по 2 гола, столько же отличились одним мячом во всех турнирах. У "Динамо" команду ведет за собой Пономаренко, у него 6 голов. Ближайший преследователь – Бражко, у которого 3 гола в этом сезоне. Далее идет Лонвейк (2), а по одному голу записали на свой счет Ярмоленко, Михайленко, Тимчик, Тиаре, Михавко, Ярмоленко и Пихаленок.

Когда смотреть матч?

Матч 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" пройдет во Львове. Начало матча – сегодня, 27-го октября, в 18:00 по Киеву. Игру покажет УПЛ.ТБ. После этого у команд будет несколько дней на подготовку к матчу УПЛ.