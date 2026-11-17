Легендарный защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук выразил уверенность в том, что сборную Украины не должен возглавлять иностранный специалист. По его словам, назначение итальянца Андреа Мальдеры наставником "сине-желтых" доказал ошибочность стратегии ставки на легионера, который, к тому же, не имеет опыта самостоятельной работы.

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Такое мнение Ващук озвучил в интервью изданию "Украинский футбол", комментирую три подряд поражения сборной Мальдеры в Лиге наций. Четвертьфиналист чемпионата мира-2006 также выступил с призывом назначить на пост тренера главной команды страны Мирона Маркевича.

"Мальдере не хватает того внутреннего стержня, которым должен обладать главный тренер национальной сборной. Ему не удается в полной мере руководить коллективом, мотивировать футболистов, находить нужные слова и принимать правильные тактические решения. Кроме того, у него нет достаточного опыта самостоятельной работы на посту главного тренера. На мой взгляд, сборную Украины должен возглавлять украинский тренер. Кого я вижу на этой должности? Мирона Маркевича", – сказал Ващук.

До этого бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский назвал уровень игры сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций сравнивым с европейскими "карликами".

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Как сообщал OBOZ.UA, в плей-офф Лиги наций в дивизионе С прошла сборная, которой запрещено играть с украинской национальной командой.

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