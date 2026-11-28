Юниорская сборная Украины по скелетону провела молчаливую акцию протеста после запрета Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) использовать лозунг "Free Azov". Украинские спортсмены выступили против требования убрать со спортивного инвентаря наклейки с призывом освободить военнопленных, удерживаемых Россией.

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На Кубке Европы в норвежском Лиллехаммере украинские скелетонисты вышли на старт с заклеенными ртами. Таким способом юниорская сборная выразила несогласие с решением IBSF, которая потребовала убрать с их спортивного инвентаря надпись "Free Azov".

Наклейки с этим лозунгом спортсмены разместили на своих скелетонах 18 ноября. Украинские юниоры самостоятельно выступили с инициативой напомнить международному спортивному сообществу о военнопленных, которые остаются в российском плену.

Однако 26 ноября команда получила официальное письмо от президента IBSF Хайке Гроссванг. Руководитель международной федерации потребовала немедленно удалить надписи с соревновательного оборудования.

По словам лидера сборной Украины Владислава Гераскевича, в письме международная организация признала гуманитарную направленность лозунга, но одновременно связала его использование с политикой и вооруженным конфликтом. В IBSF настаивают на соблюдении принципа политического нейтралитета. В частности, упоминание конкретного военного подразделения в контексте войны федерация сочла недопустимым.

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Решение вызвало несогласие украинской стороны. Гераскевич обратил внимание, что подобные призывы ранее появлялись на международных спортивных мероприятиях без аналогичных претензий со стороны организаторов.м

В частности, украинский боксер Александр Усик использовал флаг "Free Azovstal Defenders" перед реваншем с Тайсоном Фьюри в 2024 году, а также во время открытой тренировки перед поединком с Даниэлем Дюбуа в 2025-м.

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К кампании в поддержку украинских военнопленных присоединялась и национальная сборная по футболу. Футболисты демонстрировали соответствующий флаг, а болельщики вывешивали баннеры с призывом освободить защитников "Азовстали".

Всеукраинская федерация бобслея и скелетона уже направила в IBSF официальный ответ. В нем украинская сторона изложила аргументы в пользу правомерности использования гуманитарного лозунга и потребовала пересмотреть решение международной организации.

Для украинского скелетона это не первый конфликт с международными спортивными структурами из-за символики на экипировке. В феврале 2026 года Владислав Гераскевич был дисквалифицирован на зимних Олимпийских играх в Италии после отказа выполнять требование Международного олимпийского комитета снять "Шлем памяти". На нем были изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинца.