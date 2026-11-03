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Сборная Украины по футболу выиграла крупный международный турнир Football Federations Cup 2026 U-16. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
78
Сборная Украины по футболу выиграла крупный международный турнир Football Federations Cup 2026 U-16. Видео
Турнир состоялся в Турции

Юношеская сборная Украины по футболу среди игроков до 16 лет стала победителем международного турнира Football Federations Cup 2026, который проходил в турецком Сиде с 28 октября по 3 ноября. В решающем матче подопечные Александра Сытника обыграли сверстников из Нидерландов в серии послематчевых пенальти.

Финальная встреча состоялась во вторник, 3 ноября. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых украинские футболисты оказались точнее: 4:3. Таким образом, сборная Украины завоевала главный трофей соревнований.

На пути к финалу украинцы провели два матча. В стартовой игре против Португалии основное время завершилось без забитых мячей. Победителя определили пенальти, в которых наша команда выиграла со счетом 5:4.

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Сборная Украины по футболу выиграла крупный международный турнир Football Federations Cup 2026 U-16. Видео

Украина победила в Турции

Во втором поединке украинцы встретились с хозяевами турнира. Матч против Турции получился результативным и завершился победой Украины со счетом 3:2.

Первым отличился Константин Семенов, который забил на 10-й минуте. Однако турецкие футболисты сумели не только сравнять счет благодаря Утку Эфе, но и выйти вперед после гола Эрена Тимура во втором тайме.

Украинская команда отыгралась в концовке встречи. На 84-й минуте Владислав Богатырев восстановил равновесие, а спустя три минуты Иван Грицюк забил третий мяч сборной Украины. На 90+4-й минуте Никита Дрозд получил красную карточку, однако украинцы сохранили преимущество до финального свистка.

В Football Federations Cup 2026 участвовали восемь сборных: Украина, Нидерланды, Португалия, Турция, Шотландия, Дания, Швейцария и Саудовская Аравия.

Победа над Нидерландами в финале принесла украинской команде титул победителя международного турнира. После завершения встречи Украинская ассоциация футбола опубликовала кадры вручения трофея юным футболистам.

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