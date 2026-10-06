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Сборная Украины по футболу ухудшила положение в отборе Евро-2028

Александр Чеканов
Александр Чеканов
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Сборная Украины по футболу ухудшила положение в отборе Евро-2028
Украинцы неудачно стартовали в Лиге наций

Сборная Украины по футболу оказалась на грани того, чтобы получить максимально трудный жребий в отборочном турнире к чемпионату Европы-2028. Наша команда после первых четырех матчей Лиги наций поставила себя в невыгодное положение, так как имеет все шансы оказаться за пределами топ-2 своей группы.

Формирование корзин для жеребьевки континентального первенства будет зависеть от итогов группового турнира Лиги наций. Все 12 команд дивизиона А турнира окажутся среди сеянных, а четыре худшие и топ-8 лиги В будут помещены во вторую корзину.

Сборная Украины по футболу ухудшила положение в отборе Евро-2028

Збірна України з футболу

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Сборная Украины по футболу ухудшила положение в отборе Евро-2028

Календар України в Лізі націй. Источник: УАФ

Украинцы же, которые в группе В2 Лиги наций занимают промежуточное третье место, в случае невыигрыша в матче с Северной Ирландии 14 ноября в Белфасте и победы Венгрии над Грузией досрочно лишаться шансов на вторую корзину.

Это будет означать, что в соперниках "сине-желтых" в отборе на Евро-2028 будут минимум два очень сильных соперника. На чемпионат автоматически попадут 12 победителей отборочных групп и восемь лучших среди команд, которые станут вторыми. Остальные четыре путевки разыграют четыре худших из топ-2, а также победители из Лиги наций, которые не пройдут на ЧЕ через квалификацию.

Сборная Украины по футболу ухудшила положение в отборе Евро-2028

Возможные корзины для жеребьевки Евро-2028. Источник: Football Meets Data

Сборная Украины по футболу ухудшила положение в отборе Евро-2028

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: УЕФА

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины после поражения от Венгрии в Лиге наций пропустила вперед Россию в мировом рейтинге.

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Евро-2028Сборная Украины по футболу
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