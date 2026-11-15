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Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028
Жеребьевка квалификационного турнира чемпионата Европы 2028 года запланирована на 6 декабря в Белфасте

Сборная Украины по футболу начнет отборочный турнир чемпионата Европы 2028 года из третьей корзины посева. Это стало известно после поражения команды Андреа Мальдеры от Северной Ирландии в пятом туре Лиги наций, которое лишило украинцев шансов подняться во вторую корзину.

Распределение сборных перед жеребьевкой квалификации Евро-2028 определяется по результатам выступления в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Украина выступает во втором дивизионе турнира, где могла претендовать на место среди восьми сильнейших команд и, соответственно, на попадание во вторую корзину.

Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028

Украина проиграла Северной Ирландии

Для этого украинцам необходимо было занять первое или второе место в своей группе. Однако поражение от Северной Ирландии не позволило команде подняться выше третьей позиции. В результате сборная Украины оказалась среди восьми худших участников дивизиона B и будет представлена в третьей корзине.

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Таким образом, в квалификации Евро-2028 украинцы получат соперников из первой, второй и четвертой корзин. Также возможна встреча с представителем пятой корзины. Это будет зависеть от того, в группу из четырех или пяти сборных попадет Украина.

При этом команды из третьей корзины украинцам в отборе не достанутся. В нее, помимо Украины, уже вошли Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния и Словакия.

Предварительный состав корзин перед жеребьевкой Евро-2028:

Первая корзина: Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания.

Вторая корзина: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс.

Третья корзина: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина.

Четвертая корзина: Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.

Пятая корзина: Андорра, Азербайджан, Гибралтар, Лихтенштейн, Литва, Мальта.

Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028

Корзины перед жеребьевкой. Источник: x.com/FootRankings

Окончательный состав корзин еще может измениться. Косово, Ирландия, Шотландия и Словения претендуют на места во второй или третьей корзине. Албания, Беларусь, Эстония и Исландия могут оказаться в третьей или четвертой.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года запланирована на 6 декабря в Белфасте.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча Украина – Северная Ирландия завершилась со счетом 0:1. После игры главный тренер "желто-синих" Андреа Мальдера признался, что сказал в раздевалке своим подопечным. 

Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028

Андреа Мальдера

Такое в сети завирусилось послематчевое флеш-интервью Ильи Забарного, в котором он заявил, что национальная команда находится "в заднице". 

Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028

Забарный после матча. Источник: Кадр из трансляции

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Евро-2028Сборная Украины по футболу
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