Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла команде Черногории в 4-м туре второго раунда квалификации на чемпионат мира-2027. Номинально домашний поединок в Риге завершился со счетом 71:77.

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Начало встречи прошло в равной борьбе. Украинцы активно использовали возможности в трехсекундной зоне, где результативно действовали Александр Кобзистый и Дмитрий Скапинцев. Последний отметился несколькими эффектными завершениями атак, в том числе данком после передачи Александра Ковляра. Черногорцы отвечали преимущественно проходами под кольцо и розыгрышами с участием Йована Кляйича и Петара Поповича.

Ни одной из команд не удавалось надолго завладеть преимуществом. Украина находила возможности для набора очков в позиционных атаках, но периодически теряла мяч и не всегда реализовывала хорошие моменты. Черногорцы также допускали ошибки и испытывали проблемы с точностью бросков. В результате первая четверть завершилась вничью 19:19.

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Во второй десятиминутке характер игры изменился. Черногория стала эффективнее использовать свои атаки, а украинцам пришлось чаще действовать в роли догоняющих. Важную роль в нападении соперника сыграли Джордже Йованович и Марко Симонович, которые набирали очки как из-за дуги, так и вблизи кольца. Постепенно черногорцы создали небольшое преимущество и довели его до пяти очков.

Главные истории дня

Украинская команда не позволила сопернику увеличить отрыв. После нескольких неудачных атак хозяева прибавили в защите, а Максим Шульга стал одним из главных источников результативности. Он забросил два трехочковых подряд, причем второй последовал после перехвата и быстрого перехода в нападение. Это позволило украинцам вернуться в игру и вновь приблизиться к сопернику.

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В концовке четверти команды обменивались результативными атаками. Скапинцев набрал очки из-под кольца, Шульга реализовал проход, а Черногория отвечала попаданиями Симоновича и Никола Зорана. За несколько секунд до сирены украинский защитник заработал право на два штрафных, но реализовал только одну попытку.

На большой перерыв сборные ушли при счете 36:33 в пользу Черногории.

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Третья четверть началась с попыток Украины сократить отставание, однако Черногория сохраняла контроль над ходом игры. Гости продолжали эффективно использовать атаки через трехсекундную зону, где очки набирали Зоран Николич, Джордже Йованович и Марко Симонович. Украинцы отвечали проходами Александра Ковляра и Дмитрия Скапинцева, но не могли остановить результативные действия соперника. В середине периода преимущество Черногории достигло восьми очков (49:41).

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Украина продолжала искать возможности для возвращения в игру. Ковляр и Максим Шульга сокращали отставание, а Скапинцев отметился еще одним результативным броском из-под кольца. Однако черногорцы каждый раз находили ответ и не позволяли хозяевам приблизиться на опасное расстояние. В концовке Илья Тыртышник реализовал трехочковый, но перед заключительной четвертью Украина уступала со счетом 48:55.

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В заключительной четверти украинцы попытались организовать погоню за соперником. Результативные броски Ростислава Новицкого, Александра Ковляра, Александра Кобзистого и Вячеслава Боброва позволили сократить отставание с 13 очков до трех (66:69) за 3,5 минуты до конца матча.

Однако Черногория не позволила хозяевам сравнять счет: Йован Кляйич ответил попаданием из-под кольца, после чего украинцы не реализовали несколько возможностей для дальнейшего сокращения разницы. За 2 минуты до конца счет был 68:74. Баскетболисты Украины имели несколько возможностей вырвать победу, однако неточные броски и ошибки в защите не позволили это сделать.

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После поражения у "сине-желтых" остается 6 побед (16 очков) и 2-е место в группе I, однако у идущей пятой Испании (15 очков) есть игра в запасе. Важным плюсом для украинцев стало сохранение перевеса над черногорцами по личным встречам благодаря августовской победе в Подгорице (98:89).

В заключительных турах квалификации украинцы сыграют 26 февраля 2027 года на выезде с Грецией, а 1 марта проведут номинально домашний матч против Португалии. После поражения от Черногории сборной Украины, вероятнее всего, потребуется выиграть обе встречи, чтобы сохранить шансы на выход на чемпионат мира.