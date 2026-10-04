Сборная Украины потеряла ключевого футболиста перед матчем с Венгрией в Лиге наций

У сборной Украины возникли серьезные кадровые проблему перед очередным матчем Лиги наций. Один из ключевых футболистов "желто-синих" Георгий Судаков не сможет помочь своей сборной в поединке против Венгрии.

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Полузащитник лиссабонской "Бенфики" и лидер украинской команды травмировался во втором тайме встречи с Северной Ирландии. Эпизод произошел на 64-й минуте после жесткого подката со стороны Броди Спенсера.

После столкновения Судаков долго находился на газоне, где ему оказывали медицинскую помощь.

Несмотря на дискомфорт, футболист попытался продолжить матч, однако уже на 68-й минуте тренерский штаб был вынужден провести замену. Поле украинец покидал с заметной хромотой, опираясь на защитника Николая Матвиенко.

По данным португальских медиа, игрок испытывал сильную боль в области правой пятки. Предварительное обследование указывает на возможное растяжение связок правого голеностопного сустава.

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В ближайшее время хавбек пройдет дополнительную диагностику, которая позволит установить точный характер повреждения и сроки восстановления. Футболист уже досрочно покинул расположение сборной и возвращается в Лиссабон для дальнейшего лечения под контролем медицинского штаба "Бенфики".

Из-за травмы Судаков пропустит матч Лиги наций между Украиной и Венгрией, Где бесплатно смотреть футбол Украина – Венгрия. Расписание трансляций Лиги наций.