Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла команде Португалии в 3-м туре второго раунда квалификации на чемпионат мира-2027. Поединок в спортивно-конференц центре в Матозиньюше завершился со счетом 95:90.

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Первая четверть ознаменовалась высокой результативностью, где обе команды продемонстрировали точность бросков, хотя и без темпа. Немало очков соперники набрали с линии штрафных: в общей сложности баскетболисты обеих сборных получили по семь-восемь возможностей для таких бросков.

При этом у Украины уже на старте появилась проблема с потерями. За первые десять минут команда четыре раза теряла владение, тогда как Португалия не допустила ни одной потери. Украинцам также не удалось спровоцировать соперника на ошибки – 25:25.

Во втором периоде борьба продолжилась, однако постепенно украинцы стали действовать результативнее. Дмитрий Скапинцев набирал очки из-под кольца, успешно боролся за подборы в нападении и реализовывал броски после передач партнеров.

Португальцы сохраняли плотность в счете благодаря броскам Диогу Бриту, Рафаэла Лисбоа и Траванте Уильямса. В середине второй четверти хозяева площадки продолжали оказывать сопротивление, однако Украина постепенно вышла вперед.

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Особенно важным стал заключительный отрезок перед перерывом. Максим Шульга воспользовался потерями португальцев и дважды завершил быстрые атаки результативными проходами. Затем защитник реализовал оба штрафных броска. Егор Сушкин также дважды точно исполнил штрафные, увеличив преимущество украинской команды.

Португалия ответила попаданием Гонсалу Делгаду за секунду до завершения четверти, но изменить положение в счете уже не успела. На большой перерыв сборные ушли при преимуществе Украины 48:42.

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После возобновления игры преимущество украинцев быстро растаяло. Португальцы начали третью четверть с результативного трехочкового Рафаэла Лисбоа, а затем он же реализовал два штрафных броска. После попадания Даниэла Релвао хозяева вышли вперед, а Уильямс и Кейрош продолжили набирать очки. В результате португальцы организовали рывок, который позволил им превратить отставание в шесть очков в преимущество 53:48.

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Одним из главных участников этого отрезка стал Рафаэл Лисбоа, набравший пять очков в начале рывка. Затем инициативу в атаке подхватил Диогу Бриту. Он набрал восемь очков за третью четверть, в том числе реализовал трехочковый и несколько раз успешно атаковал из-под кольца.

Украина пыталась остановить португальцев. Даниил Шелист набрал три очка подряд, Александр Кобзистый реализовал трехочковый, а Дмитрий Скапинцев и Максим Шульга также отметились результативными действиями. Однако хозяева отвечали практически на каждую удачную атаку украинцев.

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В заключительные минуты третьей четверти сборная Украины сократила отставание до одного очка. Александр Ковляр реализовал трехочковый за 26 секунд до сирены, сделав счет 68:67 в пользу Португалии. Но последнее слово осталось за хозяевами: после передачи Энтони Да Силвы Диогу Бриту забросил мяч из-под кольца и установил окончательный счет периода: 70:67.

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Четвертая четверть стала настоящей игрой нервов. За 3 минуты до финальной сирены счет был равным 82:82, однако концовку увереннее провели хозяева. Ковляр в ключевой момент выкинул мяч в аут, а затем промахнулся трехочковый, в то время как выжали максимум из своих атак. За 67 секунд при счете 89:84 Багатскис взял таймаут, но это не помогло.

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После неудачи в матче с Португалией украинцы потеряли первое место в группе, однако сохранили вторую позицию. У сборной Украины столько же побед и очков, сколько у Испании и Грузии. Обе команды выиграли свои встречи девятого тура: испанцы оказались сильнее Черногории, а грузины победили Грецию.

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Напомним, что на основном этапе отбора украинцы начали с двух побед – в ноябре 2025 года обыграли Грузию на выезде 92:79, а затем дома победили Данию 88:71.

Первые поражения пришлись на февральское окно. Украина дважды уступила Испании – 66:86 дома и 64:78 на выезде. Именно эти результаты стали двумя единственными поражениями нашей сборной на первом этапе.

В августе команда Багатскиса продолжила победную серию. Сначала в Риге украинцы обыграли Грецию со счетом 82:76, а затем на выезде победили Черногорию со счетом 98:89.