Сборная Украины проиграла Северной Ирландии и получила большие проблемы перед отбором на Евро-2028. Видео

Сборная Украины по футболу в Белфасте проиграла 0:1 Северной Ирландии в 5-м туре Лиги наций. Результат окончательно лишил "желто-синих" шансов занять первые два места в группе 2 Дивизиона В. Кроме того, это автоматически понизило нашу команду в жеребьевке отбора на Евро-2028 со второй в третью корзину, что означает более сильных соперников в квалификации.

Видео дня

Украинцы начали встречу с продолжительного контроля мяча, используя короткие передачи и комбинации. Уже на 8-й минуте Роман Яремчук получил возможность пробить головой из центра штрафной после верховой передачи, но не попал в створ ворот.

Однако стартовое преимущество гостей постепенно сошло на нет. Северная Ирландия стала чаще выигрывать борьбу за подборы, доставлять мяч к штрафной площадке и нагружать оборону украинской команды. Активность хозяев привела к нескольким опасным эпизодам.

На 23-й минуте североирландцы добились своего: Джейми Донли первым оказался на мяче после отскока и отправил его в сетку.

РЕКЛАМА

Однако главный арбитр Франсуа Летексье обратился к VAR, после чего взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Украинцам пришлось выдержать серьезный отрезок давления. На 27-й минуте Трубин спас команду от 100% гола, когда Джейми Донли опасно пробил с лета, а затем добивал Ши Чарльз.

Главные истории дня

Сразу после этого сборная Украина имела фантастическую и единственную возможность за 45 минут забить гол, но удар Алексея Кащука по центру ворот парировал Пирс Чарльз.

В дальнейшем сборная Северной Ирландии продолжила создавать угрозу. На 37-й минуте Сиарон Браун пробил головой после подачи, но не попал в левый угол. На 40-й минуте хозяева организовали еще одну серию атак: сначала Айзек Прайс оказался практически один в штрафной, но защитник заблокировал его удар, затем Донли пробил с линии ворот, не создав серьезных проблем украинскому голкиперу

РЕКЛАМА

В заключительные минуты тайма Северная Ирландия продолжала искать возможности для взятия ворот. На 45-й минуте Трай Хьюм нанес мощный удар, но украинский футболист заблокировал попытку. Еще один эпизод завершился офсайдом Руайри Макконвилла.

Таким образом, после стартовой активности украинская сборная заметно снизила атакующий темп и позволила сопернику перехватить инициативу. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

РЕКЛАМА

Во второй половине встречи доминрование хозяев усилилось. Подопечные Майкла О’Нила прессинговали, раз за разом создавали угрозы у ворот Анатолия Трубина и на 68-й минуте забили гол.

После розыгрыша углового мяч отскочил к Терри Девлину. 23-летний хавбек английского клуба "Портсмут" сильнейшим ударом метров с 22 метров не оставил шансу нашему голкиперу.

РЕКЛАМА

На последних минутах Даниил Сикан мог вырвать ничью, но с 10 метров попал в голкипера.

В заключительном матче 17 ноября против Грузии Украину устроит только победа или ничья – любое поражение отбросит команду на 4-е место и отправит напрямую в Дивизион C.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре Украина добыла историческую победу над Венгрией со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Вторая игра против Грузии завершилась вничью 0:0. Затем последовало два поражения подряд: от Северной Ирландии в третьем туре (0:3) и от Венгрии (1:2).