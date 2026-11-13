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"Посягает на территорию!" Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,0 т.
"Посягает на территорию!" Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа
Фетисов устроил истерику

Двуратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметился настоящей истерикой после того, как Канада отказалась пускать сборную России на молодежный чемпионат мира. Депутат Государственной думы набросился на премьер-министра страны Марка Карни, который стал инициатором запрета на выдачу виз атлетам из РФ.

Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Звезда". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил канадцев в якобы несправедливом отношении к агрессором, а также нелепо напомнил о давних угрозах президента США Дональда Трампа сделать соседнюю страну 51-м штатом.

''Посягает на территорию!'' Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа

Путин и Фетисов. Источник: РБК

''Посягает на территорию!'' Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа

Сборная России по хоккею. Источник: РИА "Новости"

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"Они обязаны соответствовать всем тем критериям, которые прописаны в правилах проведения такого уровня международных соревнований. Какая-то глупость очередная, если уже премьер-министр выходит и говорит публично. Тебе что, делать больше нечего? У тебя в стране больше нет задач, которые требуют решения? Там сосед у тебя посягает на территорию, а ты пацанам публично запрещаешь играть в хоккей", – сказал Фетисов.

Ранее другой депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от канадских властей "радоваться, что к вам приедут россияне".

''Посягает на территорию!'' Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни. Источник: CPAC

''Посягает на территорию!'' Путинист Фетисов закатил истерику и набросился на премьера Канады с угрозами от Трампа

Российский хоккей не пустят в Канаду

Напомним, на минувшей неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские команды в свои турниры. При этом позже стало известно, что двое судей, принимавших решение в пользу РФ, до заседания посещали Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.

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