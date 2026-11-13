Двуратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отметился настоящей истерикой после того, как Канада отказалась пускать сборную России на молодежный чемпионат мира. Депутат Государственной думы набросился на премьер-министра страны Марка Карни, который стал инициатором запрета на выдачу виз атлетам из РФ.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Звезда". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил канадцев в якобы несправедливом отношении к агрессором, а также нелепо напомнил о давних угрозах президента США Дональда Трампа сделать соседнюю страну 51-м штатом.

"Они обязаны соответствовать всем тем критериям, которые прописаны в правилах проведения такого уровня международных соревнований. Какая-то глупость очередная, если уже премьер-министр выходит и говорит публично. Тебе что, делать больше нечего? У тебя в стране больше нет задач, которые требуют решения? Там сосед у тебя посягает на территорию, а ты пацанам публично запрещаешь играть в хоккей", – сказал Фетисов.

Ранее другой депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от канадских властей "радоваться, что к вам приедут россияне".

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Напомним, на минувшей неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские команды в свои турниры. При этом позже стало известно, что двое судей, принимавших решение в пользу РФ, до заседания посещали Москву.

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