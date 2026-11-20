Вингер лондонского "Тоттенхэма" Михаил Мудрик провел разговор с главным тренером сборной Украины Андреа Мальдерой относительно своего будущего в команде. 25-летний футболист, который отбил дисквалификацию за употрбление допинга, намерен вернуться в стан "сине-желтых" и продожить международную карьеру.

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Об этом информирует шоу "Взбірна" на своем YouTube-канале. По данным журналистов, Мудрик и Мальдера пообщались еще до скандального интервью спортсмена журналисту Дмитрию Гордону, в котором он обвинил Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в допинговом сканадале и возложил ответственность за него на организацию.

В то же время слова Михаила не должны повлиять на его возвращение в сборную. Разговор с итальянским наставником команды прошел в позитивном ключе и сейчас ожидается вызов футболиста на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2028.

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Также важно, что президент УАФ Андрей Шевченко был инициатором назначения Мальдеры в сборную Украины. Поэтому он заинтересован в успехе работы итальянца, что сокращает его влияние на кадровые решения наставника "сине-желтых". Накануне глава украинского футбола публично ответил на обвинения Мудрика.

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Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик агрессивно отреагировал на критику украинцев после скандального интервью Дмитрию Гордону.