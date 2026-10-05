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"Слишком хорошо": в США оценили украинца Михайлюка перед новым сезоном НБА

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read1 мин
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"Слишком хорошо": в США оценили украинца Михайлюка перед новым сезоном НБА
Михайлюк защищает цвета "Юты"

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк существенно прибавил в свих навыках и может показать хороший сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Турнир для нашего представителя "Юты Джаз" стартует 22 октября матче с "Мемфис Гризли" и станет уже девятым в карьере воспитанника "Черкаських Мавп".

В эфире подкаста Dunc’D On ведущий Нейт Данкан и радиокомментатор "Юты" Дэвид Лок выразили уверенность, что Михайлюк прибавил по сравнению с предыдущими сезонами, пишет портал Tribuna.com. Эксперты подчеркнули, что украинец улучшил свою игру в защите.

"Вообще Святослав очень неожиданно, в середине неудачных лет для "Юты", похоже, стал по-настоящему хорошим игроком НБА. Здесь важно, что его рост – 201 см, это отличные габариты. В национальной сборной Украины он часто играл первым номером, хорошо двигает мяч и вполне может отобрать минуты у кого-то из звезд команды. Его защита, скажем так, лучше, чем сложившаяся за предыдущие годы репутация. Ну и вспомним прошлый сезон: Михайлюк – один из первых игроков, которых Вилл Харди намеренно убирал из ротации, потому что он играл слишком хорошо, а франчайзу нужны были другие результаты", – сказали Данкан и Лок.

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Отметим, что летом Михайлюк сыграл четыре матча за сборную Украины в квалификации к чемпионату мира-2027. В этих матчах баскетболист набрал 94 очка, чем помог "сине-желтым" выиграть все поединки.

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