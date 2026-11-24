Национальная федерация самбо Украины обновила руководство Наблюдательного совета, председателем которого стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Соответствующее решение приняли 23 ноября на внеочередной конференции организации.

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53-летний посол Украины в Великобритании также получил статус почетного президента НФСУ. Его кандидатуру участники конференции поддержали единогласно. При этом действующим президентом федерации остается Вадим Рогач.

Как сообщила Национальная федерация самбо Украины на своей официальной странице в Facebook, участники конференции также утвердили новый состав Наблюдательного совета.

Помимо Залужного, в него вошли пять человек. Среди них бывший начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант и Герой Украины Сергей Шаптала, а также генерал-майор Владимир Коваль, директор благотворительного фонда "Варта Країни".

Также членами совета стали вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Александр Саенко, предприниматель и общественный деятель Тарас Рокошевский, ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права Василий Фелик.

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В федерации заявили, что рассчитывают на опыт, профессионализм и авторитет нового руководства для укрепления позиций организации, поддержки спортивного сообщества и развития украинского самбо.

Напомним, Валерий Залужный возглавлял Вооруженные силы Украины с июля 2021-го по февраль 2024 года. В мае 2024 года он был назначен послом Украины в Великобритании.

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