Захарова заявила о "несмываемом позоре" Канады после отказать пускать сборную России на ЧМ по хоккею U-19
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметилась очередной порцией бреда после решения властей Канады отказаться российских хоккеистам во въезде в страну для участия в молодежном чемпионате мира. Представительница страны-агрессорка пожаловалась на премьера Марка Карни, которому предрекла "несмываемый позор".
Об этом Захарова в патриотичном угаре заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразила нелепое мнение о том, что отсутствие на турнире сборной России навредит самим канадцам.
"Ожидать какой-то моральной рефлексии от таких людей, как Марк Карни, бессмысленно. Его ничуть не заботит абсолютная незаконность его решений, которые, безусловно, будут иметь последствия как для мирового спорта, так и для Канады. Столь грубое, бесцеремонное, хамское нарушение скажется на возможностях Канады принять мировое первенство в будущем. Ради своей националистической личинки, русофобии Карни готов поставить под удар миллионы болельщиков, лишить свою родину принимать чемпионаты мира в будущем, покрыть свою страну несмываемым позором", – сказала Захарова.
Накануне сам Путин впервые прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) не допускать РФ к молодежному ЧМ-2027. До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал действия IIHF. Это произошло после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры.
Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.
Кроме того, европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. В свою очередь Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.
Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.