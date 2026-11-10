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"Угроза на уровне 99%": Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею, исключив Украину. IIHF готовит абсурдное решение

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
156
"Угроза на уровне 99%": Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею, исключив Украину. IIHF готовит абсурдное решение
Кириченко высказался о перспективах Украины сыграть на ЧМ-2027

Международная федерация хоккея (IIHF) действительно рассматривает вариант с возвращением сборной России на чемпионат мира за счет украинской команды. В организации после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) готовят реинтеграцию представителей страны-агрессорки в элитный дивизион первенства, из которого могут исключить именно "сине-желтых".

Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил спортивный директор Федерации хоккея Украины (ФХУ) Юрий Кириченко. По его словам, IIHF уже создала прецендент, понизив в классе сборную Норвегии на молодежном ЧМ, вместо которой в турнир включил российскую сборную.

''Угроза на уровне 99%'': Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею, исключив Украину. IIHF готовит абсурдное решение

Сборная Украины по хоккею. Источник: ФХУ

''Угроза на уровне 99%'': Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею, исключив Украину. IIHF готовит абсурдное решение

Юрий Кириченко. Источник: Facebook Юрия Кириченко

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"Угроза лишения Украины места на ЧМ-2027 – абсолютная. На уровне 99%. Мы же видим, как поступили со сборной Норвегии? Они выбросили команду с самым низким рейтингом из элитного дивизиона. Поэтому для сборной Украины риски абсолютны. Сценарий возвращения сборной России в элиту за счет сборной Украины – очень реальный. Максимально приближен к реальному. Нашей стороной было заявлено, что то, что вы совершили с Норвегией, вы точно захотите сделать и с нами. Поэтому давайте не делать вид, что это не так", – сказал Кириченко.

Напомним, что "сине-желтых" могут заменить на россиян на ЧМ из-за пункта регламента: представителей РФ после снятия санкций должны вернуть в элиту вместо команды, которая вышла со второго места дивизиона IA, которой и стала Украина. Наша сборная должна стартовать на турнире впервые за 20 лет.

''Угроза на уровне 99%'': Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею, исключив Украину. IIHF готовит абсурдное решение

Состав участников ЧМ-2027 по хоккею. Источник: IIHF

''Угроза на уровне 99%'': Россию хотят вернуть на ЧМ по хоккею, исключив Украину. IIHF готовит абсурдное решение

Хоккеисты сборной России

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выступил против варианта с исключением украинской команды из числа участников чемпионата мира по хоккею 2027 года.

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