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"За свою страну, за Хорватию": гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, сделал громкое заявление

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"За свою страну, за Хорватию": гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, сделал громкое заявление
Ковтун перешел под флаг Хорватии

Звездный гимнаст из Черкасс Илья Ковтун, который отказался выступать з сборную Украины и перешел под флаг Хорватии, выразил восторг серебряной медалью чемпионата мира-2026. 23-летний спортсмен, сменивший гражданство, стал вторым в упражнениях на брусьях и назвал событие невероятно значимым.

Об это Ковтун заявил в интервью изданию Jutarnij List. Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже-2024 в составе украинской национальной команды добавил, что ему не нужна дополнительная мотивация для выступлений за новую страну, в которую он перебрался после вторжения России.

''За свою страну, за Хорватию'': гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, сделал громкое заявление

Ковтун (слева) взял медаль ЧМ для Хорватии

"Конечно, я рад. Это моя третья медаль для Хорватии, но самое главное – что довольны тренеры. Мне не нужна дополнительная мотивация. Мы занимаемся этим, потому что сами этого хотим, потому что любим это дело. А когда выступаешь за свою страну – как я сейчас за Хорватию – на крупных соревнованиях, это придает событию особую значимость. Моя история – как из книги или фильма. Довольно интересная. С того момента, как я впервые приехал в Осиек, все складывается замечательно", – сказал Ковтун.

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''За свою страну, за Хорватию'': гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, сделал громкое заявление

Гимнаст Илья Ковтун. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_

Накануне Илья прокомментировал провал в многоборье на чемпионате мира в Нидерландах, где он сенсационно занял 11-е место. Также экс-украинец отметился позорным поступком с россиянином.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

''За свою страну, за Хорватию'': гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, сделал громкое заявление

Илья Ковтун. Источник: instagram.com/crogymnastics/

''За свою страну, за Хорватию'': гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, сделал громкое заявление

Ковтун (второй справа) в сборной Украины. Источник: europeangymnastics.com

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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