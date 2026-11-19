Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек критически высказался о российской теннисистке Мирре Андреевой после ее слов в финале Итогового турнира. Олимпийский чемпион Нагано-98 подчеркнул, что представительница РФ после матча с украинкой Элиной Свитолиной ни слова не сказала о вторждении своекй страны в Украину.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двкратный обладатель Кубка Стэнли возложил на руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) ответственность за то, что российские спортсменки продолжают продвигать войну.

"Российская теннисистка не произнесла ни слова, чтобы осудить империалистическую войну, которую ведет Россия, или чудовищные преступления, совершенные ее страной. Теперь ей предстоит всю оставшуюся жизнь жить с осознанием того, что из-за ее участия в этом турнире погибли и были покалечены люди. WTA и страна, в которой проходил турнир, несут полную ответственность за участие в нем российской гражданки Андреевой, а также за масштабную пропаганду империалистической войны, которую ведет Россия", – подчеркнул Гашек.

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Андреева после финала Итогового турнира обратилась к Свитолиной со словами о ее грандиозных успехах на корте после рожэдения дочери. А один из испанских журналистов набросился с критикой на нашу теннисистку.

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Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько Элина Свитолина заработала в 2026 году, в котором выитграла два титула.