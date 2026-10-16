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По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с "новой любовницей Путина" в фигурном катании

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с "новой любовницей Путина" в фигурном катании
Жулин обвинил украинцев в санкциях против Валиевой

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин обвинил Украину в полном отстранении фигуристки Камилы Валиевой от международных турниров. Спортсменка, которая отбыла дисквалификацию за допинг, была лишена так называемого нейтрального статуса и права выступать на соревнованиях.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" Жулин назвал "донос украинской федерации" причиной санкций в отношении Валиевой. Бывший муж предательницы нашей страны Татьяны Навки пожаловался на "ужасающую ситуацию" с фигуристкой.

По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Камила Валиева на ОИ-2022.

"У Камилы вообще ситуация ужасающая, ведь е сначала дали нейтральный статус, а потом отобрали. И все это основано только лишь на том, что украинская федерация или не знаю кто еще подали донос, что она куда-то ходила, что она поддерживает политику страны и это является чем-то запрещенным", – сказал Жулин.

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По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Александр Жулин и Татьяна Навка. Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Валиева отказалась подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить ее так называемого нейтрального статуса. После этого в Кремле прокомментировали ситуацию со спортсменкой.

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Камила Валиева. Источник: Кадр из видео

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Российские спортсмены на Z-митинге в Лужниках. Источник: "КоммерсантЪ"

По доносу: в России обвинили Украины в ситуации с ''новой любовницей Путина'' в фигурном катании

Путин и Валиева. Источник: ТАСС

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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