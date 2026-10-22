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"С ней связаны негативные моменты": в России вынесли вердикт "новой любовнице Путина" после отстранения от фигурного катания

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"С ней связаны негативные моменты": в России вынесли вердикт "новой любовнице Путина" после отстранения от фигурного катания
Роднина высказалась о возвращении Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина унизительно высказалась о фигуристке Камиле Валиевой, которая лишилась "нейтрального статуса" и права выступать на международных турнирах. Депутатка Государственной думы выразила мнение о том, что спортсменка получает незаслуженно много внимания.

Об этом Роднина заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что Валиева, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, вернулась на лед не в лучшей форме.

''С ней связаны негативные моменты'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от фигурного катания

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

"Камиле надо поступать точно также. Она красивая фигуристка, красиво катается, но сегодня она не соответствует тому вниманию, какое ей уделяется. Знаете, самое обидное то, что с этой талантливой девочкой больше всего связано всяких негативных моментов. Наверное, тренерская бригада построит ей другой план подготовки. Может быть, ей не надо выступать в этом сезоне, может быть, ей надо выстреливать в следующем", – сказала Роднина.

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''С ней связаны негативные моменты'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от фигурного катания

Ирина Роднина. Источник: t.me/s/rodninaofficial

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

''С ней связаны негативные моменты'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от фигурного катания

Камила Валиева на ОИ-2022.

''С ней связаны негативные моменты'': в России вынесли вердикт ''новой любовнице Путина'' после отстранения от фигурного катания

Путин и Валиева. Источник: Кадр трансляции

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.

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