С кем должна сыграть Украина на первом за 20 лет ЧМ по хоккею, где ее место может занять Россия

Сборная Украины по хоккею может столкнуться с совершенно абсурдной ситуацией и потерять место на чемпионате мира 2027 года, куда наша команда пробилась впервые за 20 лет. "Сине-желтым" угрожает исключение после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение о немедленном возвращении России в международные турниры.

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Согласно технической документации, Международная федерация хоккея (IIHF) должна восстановить агрессоров в элитном дивизионе ЧМ, где они выступали до отстранения из-за вторжения в Украину. При этом россияне займут место команды, которая повысилась в классе со второй позиции дивизиона IA по итогам ЧМ-2026, что сделали именно наши хоккеисты.

В конце мая IIHF сформировала группы ЧМ-2027, который примет Германия. Украинцы попали в компанию к Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении. Параллельно друг с другом сыграют Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Само мировое первенство запланировано на 13 по 30 мая. При этом Германия уже выступила с осуждением решения CAS, отметив, что приезда россиян приведет к последствиям. Кроме того, Финляндия пригрозила бойкотом первенства-2027, если к турниру допустят сборную РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, в России уже потребовали от IIHF исключить сборную Украины из числа участников ЧМ-2027.

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