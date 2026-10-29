С историческим результатом. Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу. Видео

В четверг, 29 октября, состоялись последние матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2026/27. По их итогам в четвертьфинал вышли донецкий "Шахтер", ривненский "Верес", ФК "Харьков", житомирское "Полесье", харьковский "Металлист", "Эпицентр" из Каменца-Подольского, криворожский "Кривбасс" и львовские "Карпаты".

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Впервые в истории турнира на этой стадии выбыли оба финалиста предыдущего розыгрыша: киевское "Динамо" и "Чернигов".

Главная сенсация: вылет "Динамо" и "Чернигова"

Самым резонансным результатом стадии стал вылет действующего обладателя Кубка Украины. "Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0. На 30-й минуте киевляне остались в меньшинстве после удаления Тараса Михавко. После перерыва донецкий клуб забил трижды: отличились Глейкер Мендоса, Изаки Силва и Алиссон. В концовке встречи "Динамо" потеряло еще двух игроков из-за удалений, а Герреро получил красную карточку уже после финального свистка.

Не сумел пробиться в четвертьфинал и прошлогодний финалист "Чернигов". Его матч против "Эпицентра" был прерван накануне из-за продолжительной воздушной тревоги и завершился 29 октября. Команды обменялись голами в первом тайме: у гостей отличился Миронюк, у хозяев забил Безгубченко. Исход встречи решил Евпак, поразивший ворота "Чернигова" на 86-й минуте. "Эпицентр" победил со счетом 2:1.

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Как прошли остальные матчи

"Металлист" сенсационно выбил из турнира черкасский ЛНЗ, выступающий в УПЛ. Харьковчане выдержали давление соперника и забили единственный мяч на 81-й минуте. Даниил Кайдалов реализовал штрафной удар и принес представителю Первой лиги победу со счетом 1:0.

Главные истории дня

"Верес" прошел "Левый Берег" благодаря голу Весли Помбы. Бразилец отличился в концовке первого тайма, завершив контратаку ударом от штанги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ровенского клуба. Начало встречи было отложено из-за воздушной тревоги.

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"Полесье" на своем поле обыграло аматорский клуб "Новый Роздол" со счетом 2:0. Александр Филиппов открыл счет на 10-й минуте, а Николай Гайдучик увеличил преимущество житомирян на 33-й. Во втором тайме игра прерывалась из-за воздушной тревоги, после чего команды вернулись на поле.

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ФК "Харьков" одолел аматорский "Маяк" из Сарн со счетом 2:1. Когут вывел харьковчан вперед на 35-й минуте, однако на 76-й хозяева сравняли счет. Победу представителю УПЛ принес Дубко, забивший на 87-й минуте.

В матче "Заря" – "Кривбасс" основное время завершилось вничью 1:1. Луганчане открыли счет усилиями Джордана уже на седьмой минуте, но на 27-й Виливальд восстановил равновесие. Несмотря на игровое преимущество "Зари" и 16 поданных угловых, определить победителя в основное время не удалось. В серии пенальти точнее оказался "Кривбасс", выигравший со счетом 3:2.

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"Карпаты" на стадионе "Украина" во Львове обыграли "Александрию" со счетом 2:1. Амбросий Чачуа реализовал пенальти, а Феллипе Виейра перед перерывом удвоил преимущество хозяев. Козак сократил отставание "Александрии" перед уходом команд в раздевалки, однако во втором тайме счет не изменился.

Когда пройдут четвертьфиналы

Базовые даты четвертьфинальных матчей Кубка Украины сезона 2026/27 назначены на 2–4 марта 2027 года. Жеребьевка этой стадии состоится позднее.