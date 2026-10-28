''Ей становилось хуже'': Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее ''внутренних демонах''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Путин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин в разговоре со Стуббом и Стере подал "сигнал" о планах на Украину: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиВладимир ПутинПутин хочет больше, чем Донбасс: зачем Кремлю новые переговоры в Абу-Даби. Интервью с Огризко"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениям"Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны": Зеленский ответил, готова ли Украина к обсуждениямСколько украинцев нашли работу в ГерманииУкраинцы массово выходят на работу в стране ЕС: какая ситуация на рынке трудаСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили еще 1,5 тыс. оккупантов и сожгли два десятка артсистем: данные Генштаба"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Мы продвигаемся": Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с Путиным и Зеленским. Видео"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с Украиной"Если ситуация будет обостряться": в Южной Корее допустили разрыв дипотношений с УкраинойРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоРоссия ударила по Харькову: горели многоэтажка и частный дом, среди пострадавших – ребенок. Фото и видеоатака шахедовРоссия ударила по Украине баллистической ракетой и 88 БПЛА, более 70 целей сбили силы ПВО: последствия вражеских ударов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Ей становилось хуже": Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее "внутренних демонах"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
1,7 т.
"Ей становилось хуже": Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее "внутренних демонах"
Монфис и Свитолина разводятся

Французский теннисист Гаэль Монфис признался, что переживает тяжелый психологический период на фоне развода с украинкой Элиной Свитолиной. 40-летний парижанин отметил, что наша соотечественница также столкнулась с серьезными проблемами, которые и подтолкнули ее к решению о расставании с мужем.

Об этом Монфис откровенно рассказала во время прямого эфира на платформе Twitch, пишет издание L'Equipe. Бывшая шестая ракетка мира также призвал поклонников с понимание отнестись к решению двух спортсменов, ведь они испытывают такие же эмоции и чувства, как и все люди вокруг.

''Ей становилось хуже'': Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее ''внутренних демонах''

Гаэль Монфис. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

"Сейчас я не могу тренироваться так, как хочу, и психологически я не в лучшей форме – не буду притворяться. Я меньше тренируюсь, хуже питаюсь. Ситуация была сложной, все развивалось очень стремительно. Элина – потрясающий человек, люди этого просто не осознают. У нее свои чувства, свои внутренние демоны. Мы по-прежнему очень близки, у нас есть маленькая дочь. Не хочу вдаваться в подробности нашей личной жизни, но мы пробовали многое, ей становилось хуже. Мне важно, чтобы люди помнили: мы – обычные люди, у нас есть свои проблемы, и мы не всегда можем контролировать все, что происходит в нашей жизни", – сказал Монфис.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
7,7 т.
Украина бойкотирует исторический чемпионат мира, который отдали Москве
7,7 т.
Украина бойкотирует исторический чемпионат мира, который отдали Москве
Максим ИншаковМаксим Иншаков
6,8 т.
"Позорное днище". Поступок знаменитой фигуристки, с которой нарушил закон Путин, спровоцировал скандал. Видео
6,8 т.
"Позорное днище". Поступок знаменитой фигуристки, с которой нарушил закон Путин, спровоцировал скандал. Видео
Александр ЧекановАлександр Чеканов
876
Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ
876
Стало известно, сколько Хорватия заплатила гимнасту Ковтуну, который отказался от Украины и сменил гражданство, за медаль ЧМ
''Ей становилось хуже'': Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее ''внутренних демонах''

Элина Свитолина рассталась с Монфисом. Источник: instagram.com/elisvitolina/

До этого француз принял решение досрочно завершить карьеру на фоне развода со Свитолиной. Однако позже Гаэль изменил свою позицию.

Ранее Свитолина призвала болельщиков не искать виновных, а также выразила полную поддержку мужу. Также наша теннисистка снялась с турнира в японском Токио.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса в июле-2021. Источник: Instagram Юлиана Свитолина

''Ей становилось хуже'': Монфис сделал новое заявление о разводе со Свитолиной, рассказав о ее ''внутренних демонах''

Монфис с Элиной и их дочкой Скай. Источник: Instagram Гаэля Монфиса

Напомним, Элина и Гаэль начали встречаться в 2019 году. Через два года они объявили о разрыве отношений, однако позже вновь стали парой. 16 июля 2021-го украинка и француз сыграли свадьбу, а уже в октябре-2023 у них родилась дочь Скай.

Похожие темы
Элина СвитолинаЭлина СвитолинаГаэль МонфисГаэль Монфис
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!