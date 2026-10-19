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Их не ставят на место: Сабо назвал главную проблему "Динамо"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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Их не ставят на место: Сабо назвал главную проблему "Динамо"
Сабо раскритиковал "Динамо"

Киевскому "Динамо" не хватает на сегодняшней день настоящего лидера на поле и в раздевалке, из-за чего команда показывает слабые результаты. Именно это является одной из главных причин фиаско "бело-синих" в поединке против "Полесья", который столичный коллектив проиграл, играя в большинстве с пятой минуты.

Такое мнение в интервью порталу sport-express.ua выразил легендарный футболист и тренер "Динамо" Йожеф Сабо. По его словам, сейчас складывается полное впечатление, что игроки "бело-синих" просто отбывают номер на поле, вообще не стараясь биться за честь клуба.

Их не ставят на место: Сабо назвал главную проблему ''Динамо''

"Динамо" в большинстве проиграло "Полесью". Источник: ФК "Полесье"

Их не ставят на место: Сабо назвал главную проблему ''Динамо''

Йожеф Сабо. Источник: ФК "Динамо" Киев

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"У "Динамо" нет человека, который бы всех ставил на место на футбольном поле. Это может быть капитан, а может и не капитан – не обязательно. Но такой человек должен быть. А сейчас что? Футболисты "Динамо" – не мужики! У них нет той злости, чтобы идти на мяч, бороться. И еще очень много ошибок. Очень много! А футбол такого не прощает. У меня такое впечатление, что футболисты выходят просто для того, чтобы выйти. А что будет дальше, их уже не интересует", – сказал Сабо.

Напомним, что после поражения в Житомире киевское "Динамо" объявило об отставке главного тренера Игоря Костюка и назвало его временного преемника.

Их не ставят на место: Сабо назвал главную проблему ''Динамо''

Игорь Костюк. Источник: ФК "Динамо" Киев

Их не ставят на место: Сабо назвал главную проблему ''Динамо''

"Полесье" забило три гола "Динамо". Источник: ФК "Полесье"

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких дал согласие стать новым тренером команды. Также возглавить столичный клуб хотел бывший наставник сборной Румынии.

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