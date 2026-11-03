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Европейские страны устроили массовый бойкот России на чемпионате мира по хоккею

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Европейские страны устроили массовый бойкот России на чемпионате мира по хоккею
Мундиаль должен состоятся в Германии в 2027 году. Источник: Иллюстрация сгенерирована ИИ

Сразу шесть европейских хоккейных федераций выступили против проведения матчей своих национальных сборных с командой России на чемпионате мира 2027 года, который должен состоятся в Германии. К бойкоту присоединились Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), открывшего российским хоккеистам путь на международные соревнования.

Первой о намерении отказаться от игры с российской сборной официально объявила Норвегия. Соответствующее решение национальная федерация передала руководству Международной федерации хоккея (IIHF) 2 ноября. Норвежская сторона объяснила свою позицию необходимостью обеспечить безопасность игроков, тренерского штаба, персонала и членов их семей.

В заявлении организации говорится, что матчи с Россией в нынешних условиях могут создать существенные риски для хоккеистов и сотрудников сборной. При этом остальные встречи группового этапа норвежская команда намерена провести по расписанию.

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Европейские страны устроили массовый бойкот России на чемпионате мира по хоккею

Норвежцы не будут играть с россиянами

К демаршу присоединилась Швеция. Президент национального хоккейного союза Андерс Ларссон сообщил, что такое решение принял совет организации. Шведская сборная продолжит выступление на чемпионате мира, однако на лед против россиян не выйдет.

Европейские страны устроили массовый бойкот России на чемпионате мира по хоккею

Шведы не будут играть с россиянами

Финляндия также подтвердила отказ от матчей с российской командой. Президент национальной федерации Хейкки Хиетанен заявил, что организация поддерживает спортсменов и представителей сборных, которые не хотят участвовать в турнирах с присутствием России и Беларуси. Финская сторона также выступила за объединение нескольких европейских федераций для согласования общей позиции.

Европейские страны устроили массовый бойкот России на чемпионате мира по хоккею

Финляндия не хочет играть с РФ

Дания объяснила отказ от встреч с россиянами геополитической обстановкой и возможными проблемами с безопасностью. Глава датской федерации Хенрик Бах Нильсен предупредил о риске хаоса на турнире в случае проведения таких матчей.

Европейские страны устроили массовый бойкот России на чемпионате мира по хоккею

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

К бойкоту также присоединились Чехия и Латвия. Таким образом, противостояние вокруг возвращения российских сборных на международную арену затронуло уже шесть европейских хоккейных держав.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство Немецкого хоккейного союза (DEB) выступило категорически против допуска России к международным соревнованиям. В организации отметили, что возвращение агрессоров в турниры создает много проблемы и влечет последствия.

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